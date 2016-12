Sur la mauvaise piste. Les inventaires des vingt et un sacs et vingt-six boîtes de médicaments saisis à Ambohipo, dans la matinée du 7 décembre, ont conduit vers une autre piste d’infraction. Les médicaments saisis ne sont pas ceux recher­chés, suite à la disparition d’un conteneur qui s’est évaporé dans la nature avec le poids lourd le transportant et le conducteur de ce camion, le 27 novembre. « Ces lots de médicaments et leurs dates de péremption ne coïncident pas avec ceux disparus. Par ailleurs, ce sont des médicaments génériques, alors que ceux à rechercher sont des médicaments de spécialité », explique le lieutenant colonel Roger Rodolphe Razafitsimialona, chef de la Section de Recherches

Crimi­nelles (SRC) à Fiadanana, hier.

Les deux personnes mises en garde à vue à la SRC, après la découverte de ces médicaments dans leurs maisons, auraient avoué que ce sont des médicaments illégaux, et qu’ils proviendraient de Toliara. « Nous sommes sur le point de vérifier cette information et allons présenter l’affaire à la Justice », poursuit la source.

Toutefois, aucune mesure ne sera prise à l’encontre de la vente illicite des médicaments à Ambohipo. Ils continueront à pulluler, en mettant en danger la vie des malades. Par ailleurs, l’enquête sur la disparition du conteneur d’un grossiste pharmaceutique à Antananarivo se poursuit.

Miangaly Ralitera