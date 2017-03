Le vol de bœufs, un fait à ne plus présenter dans le Sud, connaît une résurgence alarmante depuis ce mois. Des dahalo armés ont circulé aux alentours de la commune rurale d’Isoanala, samedi, selon les informations de la gendarmerie locale. Les dahalo sévissent dans les milieux ruraux de Betroka. Une recrudescence de vol de bœufs est enregistrée depuis ce mois. Très tôt samedi, un groupe de dahalo lourdement armés, circulent dans les villages environnants de la commune rurale d’Isoanala, selon les villageois. Ces bandits se sont emparés d’une centaine de têtes de zébus, la semaine dernière à Bekily. Cette zone se trouve aussi dans un état d’isolement où règne l’insécurité, d’après les explications de la gendarmerie, du poste avancé d’Isoanala. Les responsables sécuritaires locaux ont indiqué qu’ils avaient déjà appelé des

renforts issus des éléments de la gendarmerie de Betroka, pour sécuriser les périmètres.

En attendant l’arrivée des secours, les habitants du village ont été sensibilisés de veiller sur leurs biens et de monter la garde, notamment la nuit. Hier après-midi, les fokonolona avec deux militaires pacificateurs allaient patrouiller les zones censées, d’être lieu de refuge des dahalo. Certains parents n’envoient plus leurs enfants à l’école, en raison de cette détresse. «Le vol de bœufs et les invasions menées par les dahalo rythment le quotidien de la population locale. Ce qui pourrait aboutir à l’émigration, tant que ce problème ne sera pas résolu au plus vite», a informé Zanaria Odette, enseignante à Isoanala.

Depuis l’année 2013, le district de Betroka souffre du mauvais état de la RN°13, reliant Ihosy à Taolagnaro. Les dahalo profitent de l’isolement du territoire, surtout l’été, selon la population locale.

« Nous continuerons jusqu’à présent notre opération en milieu rural, afin de réduire en miettes les actes de banditisme», a précisé le commandant de la gendarmerie de Betroka Théodule. Ce dernier a rappelé que le nombre de vols de bœufs dans cette ville connaît une baisse par rapport à celui de l’année dernière, selon leur bilan. Par ailleurs, la restauration de la sécurité au niveau des communes rurales reste encore à raffermir.

