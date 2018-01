Quatorze sur vingt-six bandits ont été interpellés par la gendarmerie dans la capitale et le Vakinankaratra. Ces arrestations ont commencé depuis le vendredi 22 décembre.

Association de malfaiteurs. Quatorze individus, auteurs principaux de vingt-et-une attaques à main armée perpétrées dans les régions Analamanga et Vakinanka­ratra, faisant un mort, ont été arrêtés par la gendarmerie. Des coups de filet successifs ont commencé le vendredi 22 décembre. La compagnie de Tanà-ville et les brigades concernées sont toujours sur les traces de leur fournisseur d’armes et douze autres complices, dont deux femmes. Ils demeurent jusqu’à présent insaisissables. Leurs signalements ont déjà été enregistrés dans toutes les unités de la gendarmerie.

Deux fusils de chasse et un revolver de fabrication locale ont été pris sur la troisième femme, arrêtée avec les dizaines de braqueurs présentés à la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale (CIRGN), à Ankadilalana, hier, lors d’une conférence de presse. Ils devaient être déférés devant le parquet du tribunal de première instance d’Anosy, hier, selon les informations recueillies.

Ce vaste réseau, composé d’une vingtaine de bandits, âgés de 19 à 45 ans, a fait beaucoup parler de lui depuis l’année 2016, dans les zones périphériques d’Anta­nanarivo, à Ambato­lampy et à Antsirabe II. « Ces malfrats ont reconnu avoir commis vingt-et-une attaques à main armée, dont seize recensées à Anala­manga, les six autres dans la région du Vakinankaratra. Nous avons reçu des plaintes pour chaque cas. Certains d’entre eux viennent de sortir de prison et ont recommencé : des récidivistes », a précisé le commandant de compagnie de la gendarmerie de Tanà-ville, le chefd’escadron Tojo Raoilijon.

Butin

Ces bandits se sont renseignés sur leur cible avant de passer à l’action. Des opérateurs de produits locaux, camionneurs, épiciers et propriétaires de zébus ne sont pas épargnés, d’après les explications reçues. En une année, la valeur du butin de ce réseau criminel s’est élevée à 88 900 000 ariary, de source proche des enquêteurs. Les bandits ont été connus sur leur mode opératoire.

L’argent, les objets de valeur et les appareils électroniques dérobés n’ont pu être récupérés, selon un détective de la brigade d’Ambato­lampy où l’on a constaté les six cas de hold-up.

Hajatiana Léonard