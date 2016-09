La cloche du temple luthérien d’Iakora a été retrouvée, avant-hier matin vers sept heures, près du pont se trouvant à environ huit cent mètres du village. Elle a été volée le 10 août dernier. Une femme qui s’était lavée, au bord d’un ruisseau, l’a aperçue et a informé de suite le sefo fokontany.

Cet objet du temple qui pèse environ 15 kilos, avait à peu près 90 ans.

« Une personne soupçonnée d’être le voleur de cette cloche est déjà en prison. La fermeture de la route ainsi que les recherches effectuées, auraient peut être incité les voleurs à faire apparaitre la cloche de peur d’être pris dans les mailles du filet des forces de l’ordre », selon les informations recueillies.

Deux autres cloches disparues dans le district d’Iakora ont été retrouvées. Le mardi 30 août, celle de l’église catholique EKAR de Morafeno a été déposée près de la maison de culture de Ranotsara Avaratra, et celle de l’EKAR de Begogo, a été retrouvée dans la maison d’une femme, le 16 août.

Selon les gendarmes de la place, les cloches des EKAR de Manambodala et de Beadabo, toujours dans le district d’Iakora, sont encore aux mains des voleurs. Les responsables des églises et les forces de l’ordre se donnent la main pour faire souvent des rondes, dans les environs immédiats des édifices.

N.N.