Les producteurs se montrent intraitables face aux voleurs de vanille appréhendés. Deux personnes ont déjà été tuées alors que la saison n’a pas encore débuté.

Châtiment. Lynchage à mort à Ampa­nefena Vohé­mar. Des planteurs de vanille, ayant surveillé leur récolte, la nuit, ont appréhendé un suspect. Ce dernier a été tué à coups de coutelas. Deux kilogrammes de vanille verte ont été retrouvés sur lui. Ces scènes sont survenues hier vers 2 heures du matin, à trois kilomètres du chef-lieu de la commune d’Ampanefena.

Le suspect a été tué dans le champ de vanille où il s’est introduit. Se faufilant entre les vanilliers avec une lampe torche, les six individus qui surveillaient le champ l’ont repéré. Ceux-ci s’étaient cachés dans les environs. « Les informations qui nous sont parvenues révèlent que le défunt, armé d’une machette, aurait opposé de la résistance. De ce fait, les propriétaires de la plantation, en surnombre, n’ont pas eu pitié de lui », indique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Vohémar. « Le suspect avait déjà été lynché à mort lorsque les gendarmes de la brigade d’Ampanefena ont été alertés», continue-t-il.

Le défunt habitait dans le chef-lieu de la commune d’Ampanefena. Après le constat, sa dépouille a été remise à sa famille.

Monnaie courante

«Il s’agit du deuxième crime meurtrier commis suite à un vol de vanille depuis le début de l’année. Par conséquent, les patrouilles ont été intensifiées pour mettre fin aux vols et prévenir les actes de vindicte populaire», poursuit le commandant de compagnie. Il explique, dans la foulée, que c’est le cinquième cas de vol signalé pour la saison 2017.

Les exécutions pour vol de vanille seraient devenues monnaie courante dans certaines zones productrices : les régions de Sava et celle de Sofia, certains districts comme Maroantsetra, Fénérive-Est et Mananara-Nord. Des suspects appréhendés en font souvent les frais si trois producteurs ont été, en revanche, tués par des malfaiteurs à Nosy-Varika, mardi.

En cette période, les gousses sont en phase de mûrissement. L’ouverture officielle de la saison de la récolte est encore prévue à la mi-juin pour la plupart des zones productrices. Néanmoins, le taux de vanilline dans les gousses est encore faible.

Andry Manase