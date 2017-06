Le chef de l’État sera en visite officielle chez son homologue français, demain. Une invitation, également, en sa qualité de président de l’OIF.

Double casquette. Hery Rajaonarimam-pianina, président de la Répu­blique, sera reçu demain par Emmanuel Macron, son homologue français. Troisième chef d’État africain invité au palais de l’Élysée, le locataire d’Iavoloha est en « visite officielle » à la fois en tant que Président de Mada­gascar, mais aussi comme président de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

« Le fait, pour le chef de l’État, d’avoir cette double casquette est un avantage dans notre relation diplomatique avec la France. C’est ce qui explique pourquoi il fait partie des premiers en visite officielle en France. Sa présence en Afrique, mais aussi à l’OIF sont très importante dans la politique diplomatique française », explique une source diplomatique.

Alassane Ouattara, président ivoirien et Maky Sall, président sénégalais, sont les deux Chefs d’État africains, ayant été en visite à l’Elysée, avant le locataire d’Iavoloha. La Côte d’Ivoire est l’un des premiers partenaires économique de la France en Afrique. L’Hexa­gone est le premier investisseur au Sénégal. À Mada­gascar, la France tient également, la pole position dans les relations bilatérales.

Devant les journalistes, en marge du banquet à Iavoloha, hier, Hery Rajao­narimampianina a indiqué que « le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays », serait entre autres au menu de sa rencontre avec le Président français. Certaines indiscrétions indiquent que « la politique de l’OIF sera un sujet incontournable ». Elles ajoutent, néanmoins, que le locataire d’Iavoloha devrait profiter de cette rencontre pour aborder les sujets ayant trait aux intérêts communs des deux pays.

Nouvelles orientations

Certains observateurs « espèrent », que ce sera une occasion pour faire le point sur les négociations concernant les îles éparses. Engagée lors de la rencontre entre les Présidents Rajaonarimam­pianina et François Hollande, ancien chef d’État français, en septembre 2014, la question fait, depuis, l’objet de pourparlers au niveau d’une plateforme conjointe au niveau ministériel, sous l’autorité directe des Présidents des deux pays.

Dans le cadre des relations bilatérales, le partenariat économique et commercial entre les deux pays devrait aussi, être évoqué. D’autant plus que, dans son discours d’hier, à Iavoloha, Hery Rajaonarimampianina, a affirmé les nouvelles orientations prises par la Grande île, dans ses coopérations internationales. Une diplomatie tous azimuts qui s’ouvre à l’Orient. Selon le chef de l’État, « l’équilibre des forces dans le monde change. Madagascar ne doit pas rater le coche ».

Citant en exemple la Chine, le Japon, l’Inde ou le Vietnam, le président Rajaonarimampianina, a indiqué qu’il mise sur la qualité des relations de longue date avec ces nations, pour « renforcer » leurs relations bilatérales avec Madagascar. « Notre vision est celle d’une diplomatie qui englobe tous les pays, sans exclusion, ni exclusivité », résume le président de la République.

Garry Fabrice Ranaivoson