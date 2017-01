La plupart de la presse internationale l’affirme. La tournée africaine du président Erdogan vise aussi à prêcher en faveur de la lutte contre « le réseau de Fetthulah Gülen ».

En croisade Si l’on en croit les articles pu­bliés par quel­ques presses internationales ces derniers jours, il semblerait que les visites d’État de Recep Tayyp Erdogan, président turc, dans trois pays africains, dont Madagascar, cette semaine, en ont quelques traits.

D’après les publications, en date du 22 janvier, que l’on peut lire sur les sites d’informations de TV5 Monde, Radio France internationale (RFI), ou encore, Jeune Afrique, outre les accords de coopérations économiques et commerciales, au programme des sujets que compte aborder le Président turc, est « la lutte contre les réseaux de l’imam Fetthulah Gülen ». Pour appuyer leurs dires, ces sites d’information relaient des propos de l’homme fort de la Turquie, lors d’une conférence de presse, à l’aéroport d’Istanbul, avant son départ pour sa tournée africaine.

« Nous allons mettre sur la table les activités de Feto dans les pays africains comme la Tanzanie, le Mozambique, ou d’autres. Nous allons évoquer avec nos homologues nos attentes en ce qui concerne la lutte contre Feto », a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

Recommandation

Il est expliqué dans le jargon des autorités turques que « Feto » désigne les activités et le mouvement politique du prédicateur Gülen. Exilé aux États-Unis, depuis une quinzaine d’année, cet « intellectuel », principal rival politique du président Erdogan, est accusé par le pouvoir turc d’avoir été le principal fomenteur du « coup d’État » raté de 2016.

Un putsch manqué au lendemain duquel, l’administration Erdogan a lancé une gigantesque chasse aux sorcières ayant conduit 43 000 personnes en prison, d’après certaines publications. Magistrats, militaires, policiers, fonctionnaires et journalistes, notamment, ont été la cible de cette « purge ».

Des représailles que le pouvoir turc souhaite, visiblement, exporter au-delà de ses frontières car, il s’est, également, lancé dans une campagne internationale pour « neutraliser » les réseaux d’institutions éducatives et culturelles créées par la fondation Fetthulah Gülen, dans plusieurs pays, dont Mada­gascar. Dans cette optique, Volkan Türk Vural, ambassadeur de la Turquie, a tenu une conférence de presse, à son bureau, à Andranomena, au lendemain du « coup d’État raté ».

Le diplomate avait affir­mé l’accusation contre le réseau des institutions de fondation Gülen, utilisant le qualificatif « d’organisation terroriste ». Il avait même « recommandé », à l’État malgache de « prendre des mesures contre ces institutions ». Des recommandations que l’État malgache n’a pas suivi, jusqu’à l’heure. Dans la Grande île, l’institut culturel « Ravinala », et « l’international light collège », sont financés par la fondation du prédicateur Gülen.

Selon RFI, la Turquie souhaiterait que les écoles Gülen soient placées sous tutelle « de la fondation Turque Maarif, comme l’ont fait, par exemple, la Guinée et la Somalie ». Recep Tayyip Erdogan qui a débarqué, dans la nuit d’hier, à Mada­gascar, avec une légion de gardes du corps, une armada d’investisseurs potentiels et des ministres devant signer des accords de coopération, pourrait ainsi, ne pas omettre de faire passer le message de sa croisade à, Hery Rajaonari­mampianina, président de la République.

Garry Fabrice Ranaivoson