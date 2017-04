Les punitions infligées aux élèves seront surveillées de près par le ministère de l’Éducation nationale. Il est formellement interdit de les frapper.

gare aux enseignants ayant l’habitude d’exercer de la violence sur leurs élèves. Le ministère de l’Éducation nationale (MEN) a bien précisé dans une note de service du 4 avril, qu’il est formellement interdit de frapper et de porter la main sur les élèves au sein des établissements scolaires, quelles que soient les raisons. « Ceci va à l’encontre des principes pédagogiques », souligne la note. «Les coups peuvent engendrer des traumatismes chez les élèves. Par ailleurs ils se sentiront humiliés et rabaissés aux yeux de leur entourage. Ce qui influera leur développement», éclaircit Rollande Rakotomanga, conseillère pédagogique.

Le MEN ne ménagera pas sa peine pour faire appliquer cette note. Ceux qui enfreignent ces consignes risqueront des sanctions administratives et disciplinaires. Les sanctions pourront même aller jusqu’aux poursuites judiciaires.

Cette décision concerne autant les écoles publiques, que les privées. Le Dr Todisoa Andriamampandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation (DGEFA) souligne que c’est le rappel d’une note sortie en 2016.

Violence verbale

Ce rappel vient après la découverte d’un cas de violence physique dans une école privée sise à Anjana-hary, lundi. Une enseignante de cet établissement a été filmée en train de frapper plusieurs fois une élève. Suite aux partages de cette vidéo sur les réseaux sociaux, le MENa décidé de retirer l’autorisation d’enseigner de l’auteur de l’acte.

Enseignants et parents sont en désaccord, avec cette note. Les parents sont soulagés.. Les enseignants, eux, sont dans l’embarras. Ils évoquent la difficulté de se faire respecter en classe.

« L’éducation a évolué. L’enseignant doit être tendre envers l’élève, tout en s’imposant en tant que maîtree», recommande-t-elle.

Le MEN a, par ailleurs, oublié de mentionner dans cette note, l’interdiction des violences verbales, qui sont aussi blessantes etdénigrantes.

Miangaly Ralitera