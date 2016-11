Une enquête sur les circonstances des violences contre un militaire et son épouse est ouverte et concerne 34 éléments de la police municipale. La descente militaire au Palais de la ville fait toujours débat.

Retour de manivelle. L’affaire de voie de fait contre une femme enceinte et son militaire d’époux, issu de la Base aérienne tactique (BATAC) Arivonimamo, qui aurait été perpétrée par des éléments de la police municipale, dans le cadre d’une opération d’assainissement de la ville d’Antananarivo mercredi, continue de faire des vagues.

Pour tempérer, vraisemblablement, les humeurs, Jean Claude Rabarijaona, directeur de cabinet de la commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA), dans une communication à la presse, a déclaré que « la commune a d’emblée ouvert une enquête pour faire la lumière sur les faits. La gendarmerie d’Anka­dilalana est, également, à pied d’oeuvre. Trente-quatre éléments de la police municipale sont concernés ».

Par le biais de cette déclaration, la maire de la capitale semble vouloir faire preuve d’intransigeance face aux violences policières dans la lutte contre les marchands de rue notamment. Une brutalité qui, lundi, a engendré une forte descente militaire à l’Hôtel de ville d’Antana­narivo, dont la présence en première ligne du général Théophile Justin Rakoto­nirina, 2e adjoint du Chef d’État major général de l’armée Malagasy (Cemgam).

Le branle-bas de combat de la soixantaine de bérets rouges lourdement armés est cependant difficile à avaler pour l’opinion, et tend à prendre une dimension politique. À l’Assemblée nationale, à Tsimbazaza hier, les députés du groupe parlementaire « Tiako i Mada­gasikara » (Tim), famille politique de Lalao Ravalo­manana, maire d’Antana­narivo, ont tenu une confé­rence de presse pour dénoncer la descente militaire de mercredi.

Logique

« Il y a une procédure à suivre si l’on veut appréhender ou emmener un individu. (…) Les militaires d’hier n’ont pas les prérogatives d’un officier de police judiciaire (OPJ) et ne peuvent donc pas demander d’emmener ceux qu’ils cherchaient », a été dit à la Cham­bre basse. Soulevant les abus des policiers municipaux, les députés Tim déplorent cependant, et jugent « inacceptable » que, dans un contexte de non droit et d’effervescence des vindictes populaires, ce soit l’armée qui donne le mauvais exemple à la population.

De ce fait, ces parlementaires ont fait part de leur intention de demander des comptes aux premiers responsables militaires, tout en demandant des sanctions. Contacté sur le sujet hier, le général Lantoarinjaka Razafin­drakoto, Cemgam, a indiqué qu’il est en mission hors de la capitale et ne dispose pas d’assez d’information pour opiner sur l’affaire. Joint au téléphone, le général Béni Xavier Rasolo­fonirina, ministre de la Défense nationale, refuse pour sa part d’accabler les bérets rouges présents, à Analakely, et leur hiérarchie. « Chacun peut avoir sa lecture des faits », indique-t-il.

« (…) Comme le Cemgam était absent, j’ai donné l’ordre de demander à sa hiérarchie que le policier municipal soit emmené au commissariat de police pour enquête. Sinon, que l’on en fasse venir un pour l’enquêter sur place », narre le général Rasolofonirina. Le membre du gouvernement ajoute, par ailleurs, que l’action en présence du 2e adjoint du Cemgam était « logique et cohérente, étant donné que les excès et actes illégaux des policiers municipaux ne sont plus tolérables. Il fallait y mettre un coup d’arrêt et interpeller leur hiérarchie ».

Le membre du gouvernement explique, du reste, la présence massive de militaires armés et quadrillant l’Hôtel de ville comme une nécessité de sécurisation. « Pour moi, l’agression du militaire et de son épouse est un fait mineur. Le risque de débordement pouvant causer d’énormes dégâts était plus important. Il y a eu un attroupement des marchands de rue, c’était donc, un dispositif de sécurisation du site de l’hôtel de ville, sans plus », affirme l’officier général.

Dans le cadre des travaux d’assainissement de la CUA, la police municipale a interpellé, avant-hier une femme enceinte, marchande de rues, et aurait même, selon certaines sources, violenté cette dernière. L’époux de la commerçante malmené aurait tenté de s’interposer, mais aurait lui-même subi des brutalités. Emmené par les agents de la police municipale, le couple n’a pas tardé à faire appel à l’armée, corps auquel appartient le chef de famille. Sous la conduite du deuxième adjoint du Cemgam, une soixantaine d’hommes armés sont venus encercler l’Hôtel de Ville, dans une posture d’intimidation.

Pendant près de deux heures, mercredi, les locaux de la mairie étaient en quasi-état de siège, les policiers municipaux s’étant retranchés à l’intérieur de l’enceinte, alors que dehors, les bérets rouges, avec leur kalachnikov se faisaient menaçants. Il a fallu l’intervention des équipes du commandant de groupement de la gendarmerie nationale d’Ana­lamanga, le colonel Zafi­sambatra Ravoavy, et du commissaire principal Jean Victor Tsaramonina, commissaire central de la ville pour que la tension baisse d’un cran.

Gary Fabrice Ranaivoson