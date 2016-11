Face à la situation délétère dans sa circonscription, un élu encourage « l’exécu­tion », des « dahalo », pris en flagrant délit, malgré l’État de droit prôné.

Contradictoire. Le mot pourrait résumer les oppositions entre les faits de ces derniers temps, en matière d’insécurité et de respect de la loi dans un contexte d’État de droit. Dimanche, dans un district de la province de Fianaran­tsoa, la foule déchaînée a brûlé le corps sans vie d’un « dahalo », tombé sous les feux des forces de l’ordre.

Les informations parvenues rapportent que cette initiative populaire fait suite à un « mot d’ordre » émanant du député élu dans la circonscription concernée. Un affrontement entre des villageois de son district et des voleurs de bovidés, a abouti à la mort de deux de ces derniers, après avoir été roués de coups par la foule enragée. L’élu en question avait, dans une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux « encouragé », les vindictes populaires.

Contacté par téléphone, hier, le député a confirmé ses dires. « J’ai effectivement dit que, dorénavant, tous les “dahalo”, pris en flagrant délit seront tués », a-t-il déclaré. S’en sont suivis donc, des faits similaires à ceux de dimanche dernier, dans cette circonscription, où les malfaiteurs pris à partie par la foule sont lynchés à mort. Cette prise de position d’un parlementaire dont le rôle principal est l’étude et le vote des lois intrigue et scandalise même, une partie de l’opinion publique.

D’autant plus que lors d’un entretien téléphonique, hier, Jean Max Rakoto­mamonjy, président de l’Assemblée nationale a soutenu qu’« à l’instar des autres institutions, la Chambre basse plaide pour l’apaisement, le respect de l’État de droit et pour faire confiance en la justice dont notre pays a grandement besoin en ces temps difficiles. Une initiative de vengeance privée détonne, ainsi, totalement avec cette ligne et ne peut pas être acceptée. Qui plus-est, c’est un député qui en est à l’origine ».

Légitime

Lors d’une conférence de presse, le 7 novembre, à Mahazoarivo, Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, avait soutenu que, désormais l’État sera intransigeant sur les cas de vindictes populaires et « fera respecter l’État de droit ». Devant les journalistes, le chef du gouvernement a soutenu : « L’escalade de violence est inacceptable. L’État de droit doit être appliqué ».

Affirmant ne pas être au courant de l’information, le numéro un de l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il va procéder à un recoupement. Une réunion du bureau permanent devrait, ensuite, être convoquée, afin de décider de la position de l’Assemblée nationale sur le sujet et d’une éventuelle disposition à prendre concernant le député élu de la province de Fianaran­tsoa. Lors de la conversation téléphonique d’hier, cependant, l’élu concerné a expliqué sa ligne de conduite et la réaction des habitants de sa circonscription par « la légitime défense ».

Vraisemblablement remonté, le député a vociféré : « Nous ne faisons que nous défendre. C’est de la légitime défense. Au moins cela dissuadera les “dahalo”, étant donné que les responsables étatiques ne font rien pour nous aider. À plusieurs reprises, pourtant, nous avons alerté les responsables à tous les niveaux, des chefs de district à la présidence de la République, de la situation sécuritaire délétère dans laquelle nous vivons quotidiennement mais, jusqu’ici, pourtant, personne n’a levé le petit doigt ».

Dans son élan, l’élu ajoute : « Les « dahalo », nous attaquent avec des kalachnikovs, brûlent nos maisons, tuent nos familles, volent nos biens et nos bovidés mais, personne ne dit rien. « Alors que lorsque nous nous défendons, et répliquons, là nous sommes accusés d’atteinte à l’État de droit et aux droits de l’homme », conclut-il.

Incitation interdite par la loi

L’incitation au crime proférée par un député est-elle un crime Dans son article 27, le Code de la communication indique que « est complice d’une action qualifiée de crime ou, délit celui qui (…) par des discours, cris, menaces (…) ont provoqué la commission desdites infractions, que la provocation ait été ou non suivie d’effets ». Mais la question de l’immunité parlementaire pourrait également jouer dans cette affaire. La Constitution, dans son article 73, dispose qu’« Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ».

Garry Fabrice Ranaivoson