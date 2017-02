Le Syndicat des magistrats avoue son impuissance face aux vindictes populaires. La possibilité d’une saisine d’initiative du ministère public est empêchée par des restrictions légales.

Impuissance. En quelque sorte, c’est ce qu’a reconnu le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), hier, concernant les multiples faits de vindictes populaires. Une impuissance de la Justice donc, mais aussi, de toutes les autres instances étatiques et administratives.

« À l’heure actuelle, personne n’a de solution pour mettre fin aux vindictes populaires. Le Syndicat des magistrats n’a pas la prétention d’en avoir », a déclaré Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM, durant la conférence de presse, en marge de la passation de service avec son prédécesseur, le juge Alphonse Andriajafimahery. L’organi­sation syndicale affirme, toutefois, sa volonté de s’engager dans la recherche de solution à ce fléau qui met à mal l’autorité de l’État et l’État, notamment, en initiant une concertation d’envergure nationale.

Le SMM prévoit d’aller à la rencontre des parties prenantes, de la population, pour avoir leur avis sur le sujet, de mener des actions de vulgarisation des textes. Certes, mais en attendant une solution durable, l’urgence est de mettre un coup d’arrêt aux lynchages publics.

Initiative

La dissuasion par la force mise en branle par la gendarmerie nationale n’a visiblement pas suffi à repousser les intentions meurtrières de la population si l’on s’en tient aux exemples des faits de Vangaindrano, ou de Besalampy.

Durant la conférence de presse d’hier, le manque d’intransigeance, voire l’iner­tie de certains responsables dans l’application et la volonté de faire respecter les lois ont été soulevés comme l’une des raisons qui motive la défiance de la population envers les autorités. L’absence de sanction exemplaire contre les délinquants est, également, une raison soulevée par des analystes comme explication de la situation.

Sur ce sujet, la passivité de la Justice est, souvent, mise en avant dans les motifs du problème. Questionné sur l’opportunité pour le ministère public de faire une saisine d’initiative afin, par exemple, d’identifier les responsables des vindictes populaires et de les sanctionner afin d’affirmer l’autorité de la loi, le SMM a mis en avant des restrictions légales.

Selon les explications de la magistrate Ernaivo, les textes n’autorisent une saisine d’office du ministère public que dans quelques cas, notamment, « l’atteinte à l’ordre public, ou à la sûreté intérieure de l’État ».

À l’entendre, les poursuites ne pourraient donc être engagées qu’après qu’une plainte ait été déposée. D’après le code de procédure pénale, « veiller à l’application de la loi sur tout le territoire de la République », est le rôle du procureur général près de la Cour d’appel et « la recherche et la poursuite de toutes les infractions dont la connaissance appartient aux juridictions répressives de son ressort », est celui du procureur de la République.

Des sources au sein de la magistrature et de l’enseignement juridique s’accordent à dire que pour accom­plir au mieux les rôles qui leurs sont dévolus, ces autorités au sein du ministère public peuvent se saisir d’office lorsque l’oppor­tunité se présente. Durant la conférence de presse d’hier, le SMM a, par ailleurs, évoqué qu’en pratique « il est difficile de connaître tous les délits dans la juridiction de son ressort sans qu’il y ait dénonciation ou plainte ».

Il est peu probable, pourtant, de passer à côté des faits tonitruants de lynchages publics qui sévissent dans le pays. La fréquence et l’ampleur de ces actes pourraient permettre de qualifier ces actes d’atteinte à l’ordre public. Concernant les vindictes populaires, une des sources contactées, hier, parle de crainte de représailles qui pourraient doucher les initiatives des magistrats.

Elle rassure, toutefois que « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de procédure engagée dans l’immédiat que l’affaire est classée. Tant que le délai de prescription n’est pas écoulé, une procédure peut toujours être ouverte ».

Garry Fabrice Ranaivoson