L’église a réagi face aux vindictes populaires qui sévissent. Le FFKM en appelle

à toutes les forces vives de la société pour cogiter sur une solution sur ce « fait social ».

Un casse-tête. La prolifération des cas de vindictes populaires et la fréquence des faits ne laissent pas de marbre. Face à ce mal qui semble prendre racine, l’église a, aussi, haussé le ton, hier.

À l’occasion d’un culte œcuménique, hier, à l’église anglicane, à Andohalo, monseigneur Odon Razana­kolona, président en exercice du Conseil des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), a lancé le message selon lequel : « L’église condamne fermement les actes de vindicte populaire. À Dieu seul, appartient la vie. Lui seul peut décider de l’ôter ou non (…) ». À entendre les propos de l’archevêque d’Antananarivo, le FFKM ne se targue pas d’avoir la solution à ce qu’il qualifie de « fait social ».

Aussi, « il faut rechercher une solution pour y mettre fin. Cela se déroule au sein de la société et ne concerne pas juste l’église », a ajouté monseigneur Razanakolona. Et bien que dans une déclaration, en novembre, il avait fustigé l’État sur « le désordre social, l’insécurité et la corruption généralisée », le Conseil œcuménique semble reconnaître qu’une mobilisation des forces vives de la société est nécessaire pour trouver une solution durable aux lynchages publics.

Le FFKM avait sou­tenu que « les hésitations apparentes à concrétiser les résolutions des assises nationales de réconciliation d’Ivato, basée sur les 4 F [reconnaissance des torts, repentance, vérité et réconciliation] (…) deviennent un obstacle dans la mise en place d’une société harmonieuse et paisible (…) un fossé sépare les forces de l’ordre et la population (…) qui ne les considèrent que comme des forces de répression. (…) à cause de l’absence de confiance des justiciables envers la justice, les vindictes populaires sont légions ».

Responsabilité collective

Les propos de monseigneur Razanakolona, hier, à Andohalo, semblent, toutefois, tendre à tempérer les ardeurs et parler d’une responsabilité partagée, ainsi qu’à une prise de conscience collective, plutôt que de tout mettre sur le dos d’une seule entité. Devant la presse, vendredi, à Antanimora, Charles Andriamiseza, ministre de la Justice, a, lui aussi, déclaré au sujet des vindictes populaires que « certes, il y a une part de responsabilité de la Justice mais, pas seulement. Nous tous, habitants de Madagascar sommes responsables ».

La Justice roule pour une vulgarisation de la loi comme solution. La gendarmerie nationale, elle, a décidé des mesures pour améliorer le comportement de ses éléments et une sensibilisation de la population, doublé d’un renforcement de ses interventions pour éviter les lynchages publics. Certains pactes villageois sont, par ailleurs, dénoncés comme favorisant les vindictes populaires. L’entrée en jeu, dans certaines régions, de leaders traditionnels pour appuyer la concrétisation de ces pactes qui vont à l’encontre de la loi indique que le mal a, aussi, une dimension culturelle.

Si l’on s’en tient à la déclaration du FFKM, en novembre, le processus de réconci­liation nationale pourrait être une voie afin de trouver une solution à ce fléau et panser les autres plaies de la société malgache. Un processus dont le comité central du FFKM suggèrerait la reprise, à entendre l’archevêque d’Antana­narivo, hier.

Les résolutions éminemment politiques des assises d’Ivato ont amené une partie de la classe politique à opposer un veto à son application. Le fait que personne ne soit à l’abri d’un lynchage mortel, ne serait-ce que sur la base d’une simple dénonciation n’est, pourtant, qu’un élément des plaies causées par le désordre social ambiant. Si cogitation générale, il y a, il faudra, cette fois-ci, dépasser les calculs politi­ques et trouver des solutions aux vrais maux de la société.

Garry Fabrice Ranaivoson