Le Garde des sceaux a été peu bavard au sujet des vindictes populaires. Soutenant qu’il s’agit d’une responsabilité collective des acteurs de la société, le ministre de la Justice parle, aussi, d’ignorance de la loi.

Laconique. Après avoir défrayé les chroniques l’année dernière, le fléau des vindictes populaires revient sous les projecteurs avec les événements de Vangain­drano. L’absence de confiance envers les institutions étatiques, notamment, la justice et les forces de l’ordre sont, parmi les explications avancées par les analystes.

En marge d’une inauguration de nouvelles installations, à la maison d’arrêt d’Antanimora, hier, Charles Andriamiseza, ministre de la Justice a lâché quelques mots sur ce phénomène qui met à mal l’État de droit et l’autorité de l’État. Comme à son habitude, le garde des sceaux n’a pas été trop bavard devant la presse. « Certes, il y a une part de responsabilité de la Justice mais, pas seulement. Nous tous, habitants de Madagascar, sommes responsables », a-t-il déclaré.

Outre « continuer la lutte contre la corruption dans le monde judiciaire », dans l’optique, vraisemblablement, de reconquérir la confiance des justiciables, le ministre Andriamiseza a, aussi, parlé d’une vulgarisation des lois car, à l’entendre, l’ignorance des textes est une cause des vindictes populaires. Étant donné, pourtant, l’enracinement du mal, effleurer la question comme l’a fait le Garde des sceaux pourrait ne pas suffire à convaincre l’opinion des efforts faits par la Justice.

Vu sa fréquence quasi-quotidienne, la vindicte populaire tend à devenir un fait social. Nul besoin d’avoir des connaissances poussées en droit, pourtant, pour savoir que lyncher ou tuer une personne, même un passage à tabac, sont des actes interdits et punis par la loi.

Inertie

Des analystes avancent que la prolifération des vengeances privées est le signe d’une « frustration », de la population, face à une application à deux vitesses des lois dans un contexte où le fossé entre les classes sociales est de plus en plus profond. Outre la corruption, le sentiment qu’une certaine catégorie de personne jouissant d’impunité règne. L’inertie de la Justice face à des actes illégaux tendent, également, à motiver, voire favoriser les vindictes populaires.

Lorsque l’intégrité physique ou matériel des forces de l’ordre, ou bien, d’entités de souveraineté, ainsi que celle des étrangers ne sont pas en jeu, l’appareil judiciaire semble, en effet, rester de marbre face aux lyncha­ges souvent meurtriers. Dans une optique de réguler la société par l’application de la loi, il est du rôle du ministère public, pourtant, de prendre l’initiative d’engager des poursuites contre tout délinquant, surtout, lorsqu’il s’agit de délits majeurs.

Outre les méfaits des simples citoyens, le silence de la Justice face à ce qui s’apparente à des « exécutions sommaires », par les forces de l’ordre, ne font que renforcer le scepticisme face aux entités régaliennes. Comme l’affirme la Commis­sion nationale indépendante des droits de l’homme, par ailleurs, « les dina [pactes villageois] non homologués qui permettent la mise à mort des présumés coupables », sont, aussi, des catalyseurs des vindictes populaires.

Sur la radio Antsiva, hier, Ranesa Firiana, juriste, a soutenu que « les dina ne doivent pas outrepasser les règles de droit. Pour éviter les excès, ils doivent être homologués par les tribunaux ». Un autre angle où la Justice devrait s’activer. Les émeutes de Vangain­drano ont, en effet, pour origine l’exigence des habitants à appliquer le « dina menavozona », qui prévoirait, notamment, que les assassins paient de leur vie leur crime.

Garry Fabrice Ranaivoson