L’acte de vindicte populaire devient monnaie courante. Pas plus tard que mardi, deux frères ont été lynchés à mort par le fokonolona dans la commune de Masomeloka à Mahanoro. Les défunts sont soupçonnés d’être les auteurs d’un cambriolage dont un commerçant a été pris pour cible dans le village d’Andranotsara. Selon les préjudices déclarés à la gendarmerie, les assaillants ont fait main basse sur une somme s’élevant à deux millions d’ariary, ainsi que des marchandises de commerce. Quatre personnes se trouvant dans la maison attaquée ont été blessées.

Les victimes ont assuré avoir reconnu deux des assaillants, lesquelles n’ont pas attendu à communiquer leurs identités ainsi que leurs signalements aux personnes des environs. Présentés pour identification aux personnes attaquées sitôt appréhendés, les deux frères ont été battus à mort après confirmation, comme si leur sort avait déjà été décidé et qu’une peine de mort signée d’avance pendant l’identification.

Les corps des suspects ont été remis à leurs familles. Des gendarmes se sont rendues sur place pour faire le constat et ouvrir une enquête.

Andry Manase