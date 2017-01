En tentant d’arracher aux gendarmes trois individus arrêtés, une foule en furie a bloqué la sortie de Vangaindrano. Une vive tension planait jusqu’à hier.

Lorsqu’une foule insolente nargue les forces de l’ordre. Dispersée après avoir assiégé le siège de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Vangaindrano avant-hier, une horde d’émeutiers, réclamant que trois individus arrêtés pour le meurtre d’une lycéenne, leur soient remis, est revenue à la charge. Dans la soirée de lundi, après avoir battu en retraite dans un nuage de gaz lacrymogène, la meute d’insurgés a bloqué la RN12, pour empêcher le transfert à Farafangana des trois suspects arrêtés.

Pendant toute la nuit, des individus, se chiffrant par centaines, ont campé à l’entrée nord de la ville, attendant de pied-ferme le convoi de transfert. Ne voulant laisser aucune brèche, la foule compacte n’y a pas bougé au lever du jour.

Dans le désarroi, les autorités ont entamé des pourparlers en début de matinée. Afin de débloquer la situation dans les meilleurs délais, les meneurs ainsi que des représentants du tribunal, des forces de gendarmerie et de police, mais aussi des notables, ont été conviés sur la table des négociations, pour trouver une issue. La réunion s’est tenue au siège du district. Dans la matinée, aux alentours de 10 h 30, la route a été dégagée après le retrait des manifestants.

Mesures

«Le transfert des suspects sera bel et bien effectué. La gendarmerie y travaille. Néanmoins des mesures ont été prises et un dispositif mis en place en cas de regain de violence», lance le commandant de brigade territoriale de gendarmerie nationale à Vangaindrano.

Le crime à l’origine de cette tentative d’attaque de caserne de gendarmerie, ayant viré à l’échauffourée, a été perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi. Ayant surpris avec un autre une lycéenne qu’il fréquentait, l’un des suspects arrêtés, un jeune homme de 25 ans, s’en était pris à celle-ci.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le jeune homme se serait déchaîné sur elle, et aurait enterré le corps de sa victime sur la berge d’une rivière après l’avoir tuée.

Le lendemain, le corps de la jeune fille, enterré dans le sable, a été retrouvé par hasard. L’étau s’est du coup resserré autour de l’amant de la lycéenne, appréhendé par les gendarmes avant-hier. Les investigations menées ont révélé que le principal suspect n’aurait pas agi seul. L’arrestation des deux présumés coauteurs a suivi alors.

Dans l’après-midi, aux alentours de 14 h 30, l’atmosphère était des plus délétères, lorsque la nouvelle de la triple arrestation a fait le tour des environs. Une foule compacte, criant à la

vindicte populaire, s’est du coup abattue sur le siège de la gendarmerie, réclamant que les suspects leur soient remis. Le rang du fokonolona n’a cessé de se gonfler.

Dans la soirée, lorsque la tension a atteint le summum, près de trois cents personnes se sont entassées aux abords de la caserne. Après de vaines négociations, les forces de gendarmerie, appuyées par celles de la police, ont eu recours à la force pour disperser

l’attroupement.

Andry Manase