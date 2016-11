Les forces de l’ordre reprennent le contrôle de la situation à Mampikony après les émeutes. Des éléments mixtes armés, ont été dépêchés depuis Mahajanga, Antsohihy, Port Berger, Mandritsara.

La ville de Mampi­kony verrouillée. Après qu’une foule enragée a mis à feu et à sang le chef-lieu de district samedi après-midi, en s’abattant sur la brigade territoriale de la gendarmerie ainsi que la prison, près de 200 éléments des forces de l’ordre, constitués de policiers et majoritairement de gendarmes, sont sur place. Un dispositif armé est effectif et un couvre-feu a été décrété.

« Des éléments statiques sont déployés, notamment dans les endroits stratégiques, tels que la terminale de la Jirama, la prison ainsi que les bâtiments administratifs. Les éléments dépêchés sur les lieux viennent, entre autres, de Mahajanga, Antsohihy, Port Bergé, Mandri­tsara et Ambondromamy. Ils ont pour mission de maintenir l’ordre et de prévenir tout regain de violence », explique le chef d’escadron Herilalatina Randrianarisaona, chef du service communication et des relations publiques auprès du commandement de la gendarmerie nationale.

Sinistre bilan

« Ce jour (NDLR : hier), des rumeurs ont circulé, selon lesquelles Mampikony serait plongé dans une frêle accalmie, et que les émeutiers risqueraient encore de revenir à la charge, mais ce n’est pas du tout le cas. Parés à toute éventualité, les éléments des forces de l’ordre présents sur les lieux, sont de surcroît en nombre suffisant. La population peut être sereine », rassure le chef d’escadron Herilalatiana Randrianari­saona.

Pour rappel, une vague de violence s’est abattue sur Mampikony samedi après-midi, lorsqu’une foule en furie a voulu appliquer une vindicte populaire contre des jumeaux, arrêtés pour le meurtre d’un médecin. Une cohue d’émeutiers a assailli la brigade territoriale de la gendarmerie, ainsi que la prison, lorsque les gendarmes, mis au parfum du lynchage à mort qui guettait dangereusement les deux suspects, les ont déroutés vers Antso­hihy après leur arrestation à Port Bergé, afin d’éviter que les deux tueurs présumés se heurtent de plein fouet au fokonolona en colère, qui les attendait de pied ferme à Mampikony, où le crime a été commis.

La tension est montée d’un cran, lorsque la foule a réalisé que les forces de gendarmerie ont pris à contre-pied la tentative de vindicte populaire. Après avoir lancé un ultimatum à la gendarmerie, la sommant de lui livrer les jumeaux arrêtés, le fokonolona, n’ayant pas eu de réponse, s’est déchaîné sur la brigade ainsi que sur le pénitencier. Le dernier bilan révèle que neuf habitations de gendarmes, ont été pillées ou incendiées. Les assaillants se sont également rués vers la maison centrale de Mampikony, sise tout près. Sous le déluge de galets, les agents pénitentiaires ont repoussé à coups de tirs en l’air la masse de manifestants qui avait menacé d’y mettre le feu. Les vandales ont au passage brûlé un 4×4 sur cale devant le bureau de la gendarmerie, et mis le feu à un poids-lourd appartenant à un particulier.

Dans les rangs des insurgés, quatre blessés sont répertoriés après les affrontements. Ils sont, néanmoins, hors de danger de source auprès des autorités sur place. Malgré cette présence massive de militaires, l’atmosphère n’en est pas moins délétère.

