La justice populaire prônée par les étudiants provoque la colère et l’indi­gnation du président de l’université.

Trop c’est trop ! Tel a été le propos du Président de l’Université de Mahajanga, Professeur Emmanuel Rakotoarivony, hier durant un point de presse. Les étudiants ont battu à mort une personne, la 3e en moins d’une année, mercredi matin vers 1h, dans l’enceinte du campus.

« Je ne peux plus accepter ce genre de comportement. Les étudiants n’ont pas le droit de tuer ou d’ôter la vie. Ils devaient seulement l’arrêter et le livrer à la police. Je ne pense pas qu’à 2h du matin, des gens circulent à l’intérieur du campus, vu que l’accès y est réglementé. De plus, la sécurité est très rigoureuse. Il est interdit d’y pénétrer. Cette situation ternit l’image de l’université, après les séries d’incendie, de meurtres et la justice populaire. L’ouverture récente d’un bar, dans l’enceinte de l’université, est la goutte de trop », a déploré le Président de l’Université.

La victime, appelée Heritiana Ando Aimé, né le 18 avril 1990 à Betafo, d’après sa CIN trouvée sur le cadavre, était soupçonné de cambrioler le bloc 18. Ensuite, on l’aurait pris sur le fait au bloc 22, en train de voler un téléphone portable. D’après les étudiants, une foule a commencé à se rassembler pour tenter de le battre.

Dénonciation

Le soi-disant cambrioleur a été tabassé à mort avec un bâton clouté et une roche de moellon jetée sur sa tête. D’après les témoignages, les étudiants n’étaient pas tous d’accord pour le tuer. Un groupe a tenté de le protéger et de le livrer aux forces de l’ordre.

« Nous avons tenté d’appeler les forces de l’ordre mais ils ne sont pas venus. La foule a commencé à se rassembler.

On n’a pas pu la retenir », a rapporté un étudiant.

Le Prof Emmanuel Rako­to­a­rivony a déclaré que seuls les étudiants et les enseignants avaient le droit de circuler à l’intérieur de la cité universitaire, surtout à cette heure matinale. « La famille de la victime pourrait porter plainte. Je veux que la vérité éclate une bonne fois pour toute, les enquêtes sont en cours. Les auteur doivent être dénoncés », a ajouté le Président.

Rappelons que la première action de vindicte populaire a eu lieu l’année dernière. Un jeune homme originaire du Vakinankaratra a pénétré dans l’enceinte lors d’un bal. Il a été tué par des étudiants. La seconde s’est déroulée fin janvier quand un voleur a tenté de se réfugier dans le campus, avec une marmite et une volaille. Il a également été tabassé à mort.

Par ailleurs, des étudiants menacent de descendre dans les rues, suite à l’enquête effectuée par la police sur deux étudiants. Mais d’après certaines sources, ceux-ci veulent témoigner sur le meurtre.

Vero Andrianarisoa