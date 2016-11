Des jumeaux, arrêtés pour le meurtre d’un médecin, ont échappé à un lynchage. La foule en colère s’en est pris aux bâtiments de la gendarmerie et de la prison.

Une onde de choc s’est abattue sur Mam­pikony dans l’après-midi d’avant-hier. Furieuse lorsqu’une tentative de vindicte populaire contre des jumeaux, arrêtés pour le meurtre d’un médecin, a été pris à contre-pied par les forces de gendarmerie, une horde d’individus, en état d’énervement total, a assailli la brigade territoriale de la gendarmerie, ainsi que la prison. Des habitations de gendarmes en ont fait les frais. Trois maisons ont été incendiées, tandis qu’une quatrième a été pillée et vandalisée. La maison centrale de Mampi­kony, sise tout près, a également fait les frais des émeutes qui avaient embrasé la ville. Sous le déluge de galets, les agents pénitentiaires ont repoussé à coups de tirs en l’air la masse de manifestants en état d’énervement total, qui étaient sur le point de mettre le feu à la prison.

« Aucune arme n’a été dérobée. Les éléments sur place ont défendu farouchement l’armurerie. Ils ont tenu tête aux assaillants en faisant des tirs de sommation et en utilisant des grenades lacrymogènes », expli­que le chef d’escadron Heri­lalatiana Randriana­risaona, chef du service communication et des relations publiques au sein du commandement de la gendarmerie nationale.

Le bilan révèle, en revanche, que quatre des insurgés ont été blessés dans la confusion. Alors que l’un est mis en observation médicale à l’hôpital d’Antsohihy, les trois autres ont été évacués sur Mahajanga. Ils sont hors de danger selon une source auprès des autorités sur place.

La foule déchaînée s’est également attaqué à des véhicules. Les vandales ont brûlé un 4×4 sur cale devant le bureau de la gendarmerie, et mis le feu à un poids-lourd appartenant à un particulier, garé dans la rue.

Forte mobilisation

Le meurtre d’un médecin ayant ouvert la boîte de Pandore, a été perpétré à Antsohihy au mois d’octobre. Saisie de l’enquête, la brigade territoriale de la gendarmerie d’Antsohihy, a diligenté une investigation, lui ayant permis de remonter les traces des jumeaux, soupçonnés d’en être les auteurs. Samedi dans la matinée, les deux fugitifs se sont fait coincer à Port Bergé.

Mis au parfum que les suspects étaient en route pour Mampikony, sous escorte de la gendarmerie, des individus ont jeté de l’huile au feu en appelant la population à appliquer la vindicte populaire. Alors qu’un comité d’accueil attendait de pied-ferme les jumeaux, leur réservant la mort, la gendarmerie a réagi.

Le duo incriminé a été du coup dérouté sur Antsohihy, où seront donc effectuées les enquêtes préliminaires.

Ayant réalisé qu’il était en train d’attendre vainement, le fokonolona en furie a donné un court ultimatum, pour que les deux incriminés lui soient remis. La gendarmerie n’ayant pas cédé d’un iota, la foule a mis la ville à feu et à sang.

Une mobilisation de renfort et de responsables tous azimuts, s’ensuivait après ces émeutes. Le commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale à Mahajanga, ainsi que celui du groupement de la gendarmerie de la région Sofia et de la compagnie d’Antso­hihy, se sont dépêchés sur place. Le procureur de la République, le préfet de la région Sofia, ainsi que le commandant des forces d’intervention de la police à Maha- janga, ont également prêté main forte. Hier, une réunion a été organisée. La poursuite des enquêtes sur le meurtre du médecin en a découlé.

Andry Manase