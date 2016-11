Une énième justice populaire a tué onze présumés malfaiteurs dans une commune sise à 70 km au Sud de Betafo. L’avènement d’un pouvoir élu n’a pas diminué la fréquence des cas de vindicte populaire.

Les faits se sont passés durant la semaine du 17 novembre, en pleine semai­ne de la santé de la mère et de l’enfant (SSME). Les infrastructures de communication étant ce qu’elles sont dans les campagnes malgaches, les informations ont mis du temps à parvenir aux médias. Les autorités locales elles-mêmes n’ont, jusqu’ici, obtenu aucun rapport officiel sur ce drame survenu dans la commune d’Anosiarivo-Manapa.

Selon les informations confirmées par Tafika Rafano­mezantsoa, chef du district de Betafo, district de rattachement de cette commune perdue à 70 km au Sud du chef-lieu de district, pourtant, onze présumés « dahalo » ont été tués par les habitants de la commune d’Ambohi­manambola, située non loin de là. Certains d’entre eux ont perdu la vie durant les affrontements entre les deux parties, tandis que d’autres ont trouvé la mort alors que les « combats » ont déjà cessé.

« Certains sont tombés sous les balles du ‘fokonolona’, tandis que d’autres, capturés vifs, n’ont fait l’objet d’aucune pitié. La population s’est acharnée sur eux jusqu’à ce que mort s’ensuive », racontent des sources locales. « Les dahalo étaient à court de munitions, c’est pourquoi ils se sont facilement fait prendre », poursuit Tafika Rafanomezantsoa.

« Justiciers en groupe »

Les récits qui parviennent du fin fond de Betafo racontent également que des corps ont été jetés dans des rivières, et les proches de certains défunts ont dû attendre deux à trois jours pour pouvoir les récupérer.

Excédés par les attaques survenues dans leur commune, les habitants d’Ambo­hi­manambola ont décidé de ne plus attendre les gendarmes et se sont lancés eux-mêmes à la poursuite d’une horde de dahalo qui a dérobé une quarantaine de têtes de zébus dans leur localité. Lorsque les poursuivants ont rattrapé les présumés malfaiteurs à hauteur de la commune d’Anosiarivo-Manapa, des coups de feu ont été échangés. Des hommes sont tombés du côté des ‘attaquants’ qui ont dû se replier. Mais c’était sans compter sur la hargne d’une foule en furie qui a poursuivi les fuyards. Ceux qui se sont fait prendre ne sont pas sortis indemnes de la colère populaire.

Pour l’instant, aucune information officielle n’est parvenue auprès des autorités locales. Interrogés sur le sujet, les responsables locaux de la gendarmerie affirment n’avoir enregistré aucune plainte. Le chef de district lui-même confie n’avoir reçu aucun rapport, se contentant des récits rapportés par les missionnaires du ministère de la Santé et confirmés par des sources concordantes.

Manque de confiance en la justice ou absence d’autorité de l’État, de plus en plus de Malgaches refusent d’attendre que la Justice sévisse. Livrées à elles-mêmes, certaines communautés préfèrent se faire justice elles-mêmes. Contrairement à ce que pouvait faire espérer l’avènement d’un pouvoir élu, l’arrivée de Hery Rajaona­rimampianina à la tête de l’État n’a pas mis un coup d’arrêt aux cas de vindicte populaire, très nombreuses sous la transition. Les cas, au contraire, semblent s’aggraver et sont de plus en plus dramatiques. L’impunité dont jouissent la plupart des « justiciers » en groupe ne semble qu’aggraver la situation.

Angola Ny Avo et Faniry Ranaivoson et Lova Rabary-Rakotondravony