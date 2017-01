Après Samoëla, Ambondrona. Une formule de musique populaire qui ne peut qu’aboutir à un ravissement unanime du public du village d’Andohatapenaka.

Après une magnifique tournée française, notamment à Paris, Toulouse, Strasbourg, Annemasse, Lyon, Belgique et Lille, le groupe est enfin de retour au pays pour clôturer en apothéose son 15e anniversaire, hier à Andoha-tapenaka. Bien évidemment, l’envergure est loin d’être comparable avec ces deux mythiques concerts qu’ils ont assurés à guichets fermés au Coliseum en l’espace de deux ans. Cependant, l’ambiance et l’euphorie ont été au rendez-vous dans ce petit village sympathique. Dans ces lieux qui respirent exclusivement les fêtes, la bande à Kix et Beranto a littéralement transporté le public. Malgré un petit retard remarqué par rapport au timing annoncé à l’affiche, le spectacle en général a été tout ce qu’il y a de plus professionnel.

Bien évidemment, le public a été au rendez-vous. Avec un Coliseum plein à craquer, il y a de cela quelques mois, inutile de dire que le petit village de la francophonie a probablement enregistré son plus grand taux d’occupation depuis son ouverture. Certes, le méchant garçon de Be mozika a rameuté la foule avant-hier, mais Beranto et compagnie ont tout simplement fait exploser le village.

Nostalgique

Kix, toujours aussi envoûtant, est entré en scène en interprétant les anciens tubes qui ont fait la renommée de ces gars du « vavambiby ». La raison de ces anciens tubes qui passent en premier dans le répertoire s’explique sûrement par les vœux de chaque membre du groupe, qui ont souhaité que les fans puissent ressentir ces moments de nostalgie retraçant ces 15 dernières années.

Pari réussi. En effet, la plupart des âmes présentes se sont littéralement vu transporter à ces belles époques, où le groupe débutait pour remplir Antsahamanitra avec leur premier album « Lay tanana», dont ils ont repris la majorité des titres durant le concert d’hier. « Je n’étais encore qu’une enfant à l’époque de la sortie de cet album, mais les revoir reprendre ces anciens titres un à un, m’a tout simplement propulsée quinze années plutôt. Il faut dire qu’ils ont assuré tout au long de ce jubilé, pour finir en apothéose comme aujourd’hui», s’est enthousiasmée Samantha Mandresy, une grande fan du groupe.

Harilalaina Rakotobe