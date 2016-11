La livraison du village de la francophonie est prévue pour le 11 novembre. Il reste très peu de temps pour les finitions, si le gros des travaux s’achève.

Moins de dix jours. C’est le temps qui reste aux sociétés en charge de la construction du Village de la francophonie pour terminer tous les travaux. Il est prévu que

le chantier sera livré le

11 novembre, soit, vendredi prochain.

Cette échéance a été annoncée lors d’une visite du site, faite par Hery Rajao­narimampianina, président de la République, en compagnie de Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, hier. De prime abord, le gros des travaux sur le site d’Andoha­tapenaka est, pour la majeure partie, en passe d’être bouclé. Seulement, il reste encore les finitions à faire. Sur ce point, le peu de temps qui reste, environ une semaine, est assez limite.

« Tout le monde sera prêt à temps », rassure, toutefois, Catalin Grigore, directeur du groupe COFFOT, l’entreprise en charge de la construction du pavillon Mada­gascar, sur le chantier d’Andohatapenaka. Cette partie du site est, toutefois, celle qui est encore en plein travaux. Composé de quatre bâtiments contenant, au total, 98 blocs qu’occuperont les marchands d’artisanat local, l’une des bâtisses est encore en construction. Sur deux autres, les finitions sont juste entamées.

« Les travaux seront terminés, lundi. Il nous restera près d’une semaine, ensuite, pour peaufiner le reste », affirme, cependant, le responsable de la société COFFOT. Même son de cloche chez les « deux dames », en charge de la conduite des travaux sur la partie du chantier devant accueillir le pavillon francophonie, les espaces d’exposition des pays membres de l’OIF s’étant manifestés, à temps, pour les réservations et deux restaurants, pour le crédit de la société ETRAD, une entreprise malgache.

Challenge

Pour cette partie du site, le gros des travaux est pratiquement fini et il ne reste plus que les finitions. Étant donné le temps qui reste, toutefois, il faudra redoubler d’effort afin d’être prêt pour vendredi. Pour ce faire, les trois cents ouvriers mobilisés pour cette dernière ligne droite ne sont pas de trop pour les bâtiments qui font 3000 m², en tout. Surtout que, visiblement, cette échéance n’est pas négociable.

« Les installations des exposants commenceront le 17 septembre », a assuré Ntsoa Randriamifidimanana, qui portera la casquette du maire du village, le temps du sommet de la francophonie. L’inauguration officielle du village d’Andohatapenaka est, par ailleurs, prévue le 21 novembre. « Il y a encore du travail à faire », concède le futur maire du village de la francophonie. Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que les ouvriers et les entreprises en charge du chantier sont en passe de réussir le challenge qui leur a été posé.

Après que l’État ait revu à la baisse ses ambitions à propos du village de la francophonie, il fallu sortir de terre en un peu plus de deux mois, le complexe d’Andoha­tapenka qui accueillera les pavillons des pays. « Il nous a fallu utiliser de nouvelles techniques afin d’accélérer le chantier, sinon nous n’aurions jamais pu respecter le délai imparti. C’est le cas, par exemple, pour le coulage du béton », explique Catalin Grigore.

Les visiteurs ont, en tout cas, été bluffés par le site. « Je tiens à féliciter Madagas­car. (…) C’est, probablement, l’un des plus beaux villages

de la francophonie que j’ai pu voir, à la fois élégant, spacieux et lumineux », s’est réjoui Michaëlle Jean. Comparé à d’autres villages des précédents sommets, où bâches et chapiteaux ont été utilisés pour les stands et pavillons, celui de Mada­gascar a effectivement fière allure avec ses constructions en dur et ses esplanades.

Pour que la réussite du challenge ne soit pas en demi-teintes, il faudra, cependant, terminer les finitions afin d’ébahir ses occupants et le public. L’embellissement n’est pas en reste. Il y a à peu près 1 ha à aménager. Entre les espaces parkings à bitumer, ou encore, les pelouses et autres plantes à planter pour peaufiner le décor, il reste encore du travail à abattre. Sur le chantier, toutefois, l’optimisme est le mot d’ordre même si les jeux sont loin d’être faits.

Garry Fabrice Ranaivoson