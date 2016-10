Plus de deux ans après le retour à l’ordre constitutionnel, Madagascar fait encore l’objet de remontrance internationale.

Coquille vide. Telle serait, selon Harald Gehrig, ambassadeur d’Allemagne à Madagascar, le caractère de la démocratie si quelques critères ne sont pas remplis. Des conditions d’une

« démocratie effective », qu’il a énumérées à la fin de son discours à l’occasion de la célébration de l’unité allemande, à la villa Berlin, à Ambotoroka, hier.

Pour clore son allocution, le diplomate a « terminé par quelques mots sur Madagascar ». Selon Harald Gehrig donc, « (…) sans une bonne gouvernance, sans une justice et une administration qui respectent, appliquent et exécutent la loi et les règles, et sans un peuple ayant foi en la justice, la loi et leur application fiable, la démocratie est une coquille vide, dont la légitimité, à la longue, est remise en question et à qui des acteurs importants et des responsables sociaux risquent de refuser leur coopération ».

Une nouvelle fois, Mada­gascar fait l’objet d’une remontrance internationale lors d’une cérémonie diplomatique à propos de la bonne gouvernance, de l’État de droit. Si, plus de deux années après le retour à l’ordre constitutionnel, les sujets de réprimandes restent les mêmes, le diplomate allemand a, cette fois-ci, ajouté la situation de la démocratie dans la Grande île. Étant donné la conjoncture sociopolitique actuelle, à Madagascar, il est peu probable que le sujet choisi et les mots dits par Harald Gehrig soient de l’ordre de la coïncidence.

Voix du peuple

« Nous le savons tous, la voie qui mène au développement d’une démocratie effective et d’une économie prospère après quatre ans de crise est complexe et fastidieuse. Notre fort souhait est d’accompagner Madagascar dans cette voie et d’apporter notre appui pour solutionner au mieux les grands défis du pays. Les grands responsables sont bien conseillés d’écouter et de considérer “la voix du peuple”, pas seulement juste avant les élections, mais surtout, dans le cadre des affaires courantes de la vie politique, économique et sociale », déclare le diplomate allemand.

Des propos prononcés dans une période où, à cause, vraisemblablement du manque de confiance aux institutions étatiques, envers l’administration publique et le système judiciaire, multiples contestations et même des révoltes, comme celle de Soamahamanina ou encore de Maroantsetra, met en péril la paix sociale. Jugeant le sujet sensible, la plupart des membres du corps diplomatique refusent toutefois d’aborder de front le contexte sociopolitique tendu du moment.

Pour indiquer visiblement à l’assistance les motivations de cette nouvelle remontrance diplomatique à l’endroit des autorités malgaches, le résident de la villa Berlin a rappelé que l’Allemagne s’était relevé de deux défaites issues de guerre mondiale qu’elle a, elle même, provoquée. Qu’il s’est consacré « à la construction d’un monde pacifique et prospère

(…) ». Mais, Harald Gehrig n’a pas omis d’évoquer que son pays « apporte une contribution de plus de 20% », des aides internes et externes de l’Union européenne et est « le 3e plus grand contributeur du Système des Nations-Unies et, aussi, de la Banque mondiale ». Une voix qui pèse.

Garry Fabrice Ranaivoson