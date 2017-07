La lutteuse, Emma Rasoa­nantenaina offre la première médaille à Mada­gascar. Dans la catégorie -53kg dames, Emma s’est inclinée face à la Canadienne MC Laren Kristina en finale, une victoire par supériorité physique. Le score final était de 10 à rien en faveur de la Canadienne.

La Malgache a battu en demi-finale la Cambodgienne, Chey Chen par six points à cinq. Le lutteur, Faly Hery Randrianantoandro en combat de classement pour la médaille de bronze a perdu face à un Canadien. Deux athlètes de la Grande île ont quitté les Jeux à l’issu de la première journée des éliminatoires d’hier. Tommy Tadahy termine huitième de la série de l’épreuve de 100 m. Il a bouclé la distance en 10 secondes et 96 centièmes.

Dedy Tsaravola, elle aussi, plie bagage. Elle a été classée cinquième de sa série en effectuant les 100m en 12 »18. En tennis de table, l’équipe mixte malgache, constituée d’Itokiana Razafindrakoto et Anna Razafiarisoa, est éliminée d’entrée en phase éliminatoire.

Deux spécialistes de demi-fond entreront en lice ce jour, en la personne de Hery Tiana Rakotoarimanana et Nicolas Rakotoniaina qui prendront le départ du 3000m steeple. Et en lutte, Samba Randriamiarisoa montera sur le tatami ce soir dans la catégorie -84kg.

S.R.