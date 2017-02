La cité universitaire a été un terrain d’affrontement entre étudiants et forces

de l’ordre, hier. La dernière coupure d’électricité a mis en colère ses occupants.

L’ESPA en émoi. Les occupants de la cité universitaire de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo de Vontovorona, se sont déchaînés, hier, à cause d’une coupure d’électricité trop persistante. « C’est le blackout depuis hier (ndlr : lundi). L’examen final est très proche, mais nous ne pouvons pas réviser avec ce délestage qui perdure », se plaignent les étudiants.

Ils ont bloqué la circulation entre Alakamisy-Fenoarivo et Vontovorona, en érigeant un barrage de pierres, de briques et en brûlant des pneus le long de la route. Alertés, des éléments des forces de l’ordre se sont dépêchés sur les lieux pour enlever les obstacles et repousser les manifestants jusque dans l’enceinte de l’université.

Trois fois

Les étudiants ont fait de la résistance, ils ont jeté des pierres contre les hommes des forces de l’ordre. L’un d’eux et un journaliste ont été touchés à la tête, mais sans causer une blessure grave. Les forces de l’ordre ont répliqué et ont lancé du gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants en colère. Une commerçante installée près de l’arrêt des bus, s’est évanouie, surprise par leur explosion, tandis qu’un étudiant a été légèrement blessé. Des éléments des forces de l’ordre l’ont tabassé, en le soupçonnant d’avoir tenté de voler dans une épicerie à Vontovorona, durant cette manifestation.

En moins d’un mois, c’est la troisième fois que les étudiants ont manifesté contre les coupures d’électricité dans l’enceinte de l’université. Le 16 janvier, ils sont descendus dans la rue. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont brûlé des pneus un peu partout à Vontovorona. Un des transformateurs de la cité universitaire a explosé trois fois de suite. « Il a été réparé en janvier, et vendredi, il n’a pas résisté et a de nouveau pété. Des équipes de la Jirama ont effectué des travaux de réparation, samedi et lundi, mais il a encore une fois sauté », rapporte l’un des manifestants.

Des pourparlers entre les responsables du Centre régional des œuvres universitaires d’Antananarivo, la société Jirama, la commune rurale d’Alakamisy et les étudiants de l’université ont calmé la manifestation. Ces étudiants menacent de reproduire cette manifestation, au cas où ce problème resurgit.

Miangaly Ralitera