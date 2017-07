Une visite pas comme les autres. L’atelier Dzama Prestige à Tanjombato a reçu un invité de marque mer-credi. Il s’agit de Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, accompagné de son épouse et d’une forte délégation. Une manière pour la délégation américaine de constater le développement de l’industrie malgache et la concrétisation de la culture d’excellence de cette société. C’était aussi une occasion pour ce diplomate de féliciter Dzama pour la médaille d’or de sa cuvée blanche classique. « Nous félicitons Dzama de cette merveilleuse récompense. Preuve de la reconnaissance des excellents travaux que l’équipe réalise chaque jour », a-t-il déclaré. En effet, ce produit phare de cette société malgache avait remporté la médaille d’or « Best in class», lors d’un concours à Miami aux États-Unis au mois d’avril. Plus de cinq cents marques de rhum dans le monde ont participé à ce concours qui a fait briller la représentante malgache. Depuis son existence, Dzama a réussi à obtenir, à l’occasion de concours internationaux avec des dégustations à l’aveugle par des professionnels de la rhumerie, trente médailles dont douze médailles d’or, dix d’argent et huit médailles de bronze.

Créée il y a trente cinq ans à Nosy Be, la société est incontestablement le leader national dans le secteur de la production et la distribution de boissons alcoolisées, avec cinquante cinq produits.

Lova Rafidiarisoa