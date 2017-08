Ambatovy annonce le départ de Tim Dobson à la tête d’Ambatovy. Ce départ n’a rien à voir avec le changement de la structure de l’actionnariat de la société.

Changement de tête au sein d’Ambatovy. Tim Dobson vient de quitter le poste de Président directeur général de cette société minière. Un autre Australien le remplace à ce poste. Il s’agit de Stuart Macnaughton, un ancien cadre de la société minière Vale en Nouvelle Calédonie et au Canada. « Le président d’Ambatovy a effectivement changé depuis le début de ce mois. En effet, Stuart Macnaughton a remplacé Tim Dobson qui a pris d’autres responsabilités au sein de Sherritt », explique-t-on du côté d’Ambatovy.

Ce changement de tête intervient quelques mois après le changement de la structure de capital de la société Ambatovy. Au mois de mai, Sherritt International a annoncé la réduction de sa participation de 40 à 12% au sein de cette société minière.

Grand contributeur

Par la suite, c’est le Japonais Sumitomo Corpo­ration qui prend le contrôle d’Ambatovy avec une participation de 47,7%. Mais le document d’Ambatovy précise pourtant que le départ de Tim Dobson n’a rien à avoir avec ce changement de structure de l’actionnariat. « Cette nomination n’a rien à voir avec le récent accord de principe concernant la structure de l’actionnariat de la joint-venture. Les actionnaires ont d’ailleurs insisté lors de cet accord pour que Sherritt reste l’opérateur d’Ambatovy, au moins jusqu’en 2024 », précise la plus grande société minière de Madagascar.

Tim Dobson se trouvait à la tête de l’exploitation minière d’Ambatovy depuis 2015. L’ingénieur minier comptant une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie minière avait fait face aux différentes problématiques notamment la chute des cours mondiaux du nickel obligeant la société à mettre en chômage technique une bonne partie de son personnel en juin 2015. Jusqu’ici, le prix du nickel est loin d’atteindre les 52 000 dollars la tonne du début des activités d’Ambatovy en 2007. Malgré tout, il a su garder un moral d’acier et annonce que le projet continuera encore pendant les vingt cinq prochaines années.

Avec un investissement total de 8 milliards de dollars, Ambatovy est le plus important investissement étranger jamais réalisé à Madagascar. Et c’est aussi l’un des grands contributeurs à la caisse de l’État avec le paiement de quarante différentes taxes. Les estimations de la société projettent un montant de 50 millions de dollars par an pendant les dix premières années pour arriver à 4,5 milliards de dollars pendant toute la durée de vie du projet. Et à elle seule, la société Ambatovy contribue à 30% des rentrées de devises du pays.

Lova Rafidiarisoa