Le concept de Responsabilité société des entreprises (RSE) est de plus en plus adopté par les sociétés malga­ches depuis quelque temps. L’enga­gement de l’entreprise dans la responsabilité sociétale est une démarche volontaire qui implique de trouver un équilibre entre enjeux économiques, sociaux, environ­nementaux et sociétaux dans ses activités et dans les interactions avec ses parties prenantes.

Beaucoup d’entreprises hésitent encore pourtant à se lancer ou s’y prennent mal.

« Ce concept est encore mal compris par les entreprises. Certaines pensent qu’en faisant des dons ou des actions sociales, elles se sont déjà engagées dans la responsabilité sociétale », a souligné hier Ulrichala Rabefitiavana, du cabinet Ur-CSR Consulting spécialisé dans la responsabilité sociétale. C’est pour cette raison qu’Ulricha Rabefitiavana et son cabinet avaient organisé au mois de juillet le premier Salon RSE et dévelop­pement durable à Anosy. Cela entre dans le cadre d’une campagne de sensibilisation auprès des entreprises afin d’installer une démarche RSE au cœur de leur stratégie. Un guide pratique et une plateforme RSE en ligne pour partager toutes les bonnes pratiques devraient également être en place.

L.R.