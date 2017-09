Le groupe SIRR est entré en négociation avec Homéopharma pour une participa­tion à son capital. Le laboratoire parle d’un partenariat d’investissement.

L’information circulait depuis quelques semaines. La société Homeopharma aurait été rachetée par l’un des membres de la famille Ismael, une dynastie d’entrepreneurs d’origine indienne implantée à Madagascar. Le nom de Feride Ismael, avec sa Société d’investissement et représentation régionale (SIRR), serait évoqué comme le nouvel acquéreur de ce fleuron de l’industrie pharmaceutique malgache. D’après une source proche du dossier, des négociations seraient actuellement en cours entre les deux parties.

« Le groupe SIRR est entré en négociation avec les propriétaires de Homéopharma en vue d’une participation à son capital social. Jusqu’ici, rien n’est encore décidé sur la répartition des parts sociales. Tout est en phase de négociation », a confié notre source. Créée en 2013, le Groupe SIRR est issu du groupe SMTP. Il regroupe en son sein quatre sociétés, ABC, IDC, CENI, et Reejena Immobilier.Peu d’informations filtrent sur ce dossier. Les deux parties semblent très prudentes. Du côté de Homeo­pharma, on parle encore d’un partenariat d’investissement. « C’est juste un partenariat d’investissement pour un développement plus performant de la société », a précisé Jean Claude Ratsimivony, président directeur général de la société. Il ne parle nullement d’une ouverture de capital ou encore de vente de société.

Possibilité

En termes de gestion d’entreprise, ce genre de partenariat est possible. Pour pouvoir se développer, certaines entreprises recourent à des fonds. « Dans certains cas, l’entrée d’un investisseur au capital social d’une entreprise est plus intéressante que l’octroi d’un prêt, notamment lorsque les besoins représentent des sommes conséquentes », porte dans son analyse un financier.

Le laboratoire pharmaceutique Homéopharma est l’une des rares sociétés dans son domaine qui a pu résister contre vents et marées

à la concurrence avec la Chine et l’Inde, ou encore les lobbyings des grandes industries pharmaceutiques. En vingt cinq années d’existence, elle est devenue une référence. Son fondateur, Jean Claude Ratsimivony, ne se contente plus du marché local mais s’attaque au marché international. Les produits Homeo­pharma existent, par exemple, sur le marché français, africain, et même japonais.

Lova Rafidiarisoa