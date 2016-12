C’est le fruit des travaux de longue haleine. La société Gasyplast s’est vu décerner jeudi la certification ISO 9001 version 2015 par des représentants de l’Association Française des Normes (AFNOR). Ce qui permettra à cette société spécialisée dans la transformation de matières plastiques de bien se positionner sur son secteur d’activité. Cette certification lui a été délivrée à la suite d’une série d’audits soigneusement réalisés par l’équipe de l’AFNOR.

L’ISO 9001 est l’une des normes de systèmes de management de la qualité les plus connues au monde. Et toutes les normes ISO sont réexaminées tous les cinq ans afin d’établir s’il est nécessaire de les réviser pour qu’elles gardent toute leur actualité et leur pertinence pour le marché.

Créée en août 2012, elle fut officiellement inaugurée le 21 novembre 2014. La Société se trouve sur les hauteurs d’Ambohimalaza Andraivorona, sur une superficie de deux hectares. Après l’interdiction de sacs en plastique, la société a utilisé d’autres matières premières telles que la fécule de manioc pour se mettre aux normes avec les cadres juridiques malgaches.

L.R.