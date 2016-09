Trente-huit femmes membres de la section Tsaratanàna de la formation politique «Antoka sy Dinan’ny Nosy» (ADN) sont en formation depuis hier. L’approche genre et la participation des femmes au développement sont les thèmes abordés durant deux jours de formation.

L’heure est au travail. Trente-huit femmes venant de la commune d’Andriamena, district de Tsaratanàna dans la région de Betsiboka, issues de la formation politique «Antoka sy Dinan’ny Nosy» (ADN) sont réunies à Ankorondrano pour suivre une formation de deux jours. L’approche genre et la participation des femmes au développement sont les deux principaux thèmes abordés durant cette formation.

« Ce sont des femmes qui viennent du monde rural et qui travaillent essentiellement dans l’agriculture et le commerce », confie Jaona Ratefiarivony, député élu dans le district de Tsaratanàna. « Cette formation vise à renforcer leur capacité à prendre part au développement du pays, mais aussi à leur permettre de partager leurs acquis lorsqu’elles seront de retour dans leurs localités », poursuit-il, parlant de « formation de formateurs ».

Développement

La commune rurale d’Andriamena recense déjà 300 femmes convaincues par l’idéologie libérale et ayant adhéré au parti. « La formation est enrichissante et l’initiative nous encourage à aller de l’avant », s’enthousiasme Martine Razafimalala, une des participantes à la formation. « Je suis impatiente de partager mes acquis avec mes paires d’Andriamena », ajoute-t-elle. « La formation, très pratique et très concrète nous permet d’acquérir davantage d’expériences », lance-t-elle encore.

« Cette formation vise à armer les membres du parti de manière à améliorer la participation des femmes dans la prise des décisions politiques concernant les localités où elles vivent », mentionne le député élu à Tsaratanana. « Il s’agit, en quelque sorte aussi d’une formation en leadership pour que ces femmes puissent mener à bien les actions du parti dans leur environnement », indique-t-il encore.

Comme toujours, n’attendant rien de l’Etat, le parti ADN retrousse ses manches et implique la base dans la quête du développement. Avec les formations dispensées régulièrement par le parti, et appelées à s’étendre vers tous les militants des différents régions du pays et qui concerne déjà les différents acteurs de la vie nationale, les membres de l’ADN puisent les

ressources, renforcent leur capacité et enrichissent leur compétence pour contribuer au développement de leur localité, et partant du pays.

Textes : Juliano Randrianja

Photos : Ihandry Randriamaro