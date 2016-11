L’opinion mondiale ne cache pas son appréhension face à l’élection de Donald Trump. Yamate veut rassurer les malgaches sur l’après Obama.

Crainte et incertitude. Des mots qui résument le sentiment qui domine au sein de l’opinion mondiale, dont celle, malgache, face à l’élection à la présidence américaine de Donald Trump. Les discours sur lesquels celui qui dirigera la superpuissance mondiale durant les quatre prochaines années, a misé sa campagne électorale inquiètent.

Le fait que les chefs d’État allemand et français ont tenu une allocution officielle face à la presse, pour faire part de leur réaction témoigne de l’ampleur des craintes et incertitudes que suscite le choix des Américains. Le début de la déclaration de François Hollande, président français, résume la situation : « Cette élection américaine ouvre une période d’incertitude, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et intérêts que nous partageons (…) ».

À Madagascar, la principale crainte consiste en l’avenir des accords commer­ciaux entre la Grande île et le pays de l’oncle Sam, principalement l’African Growth and opportunity act (AGOA). Pour rassurer l’opinion citoyenne et politique malgache, vraisemblablement, Robert Yamate, ambassadeur américain s’est fendu d’une conférence de presse, hier, à Andranomena.

Crédibilité

« Les Républicains et les Démocrates ont convenu depuis toujours, des principes fondamentaux qui continuent à guider les actions américaines à Madagascar. Ils ont travaillé ensemble pour adopter et prolonger l’AGOA (…) », a déclaré le diplomate. L’annulation des contrats de libre échange passé par les États-Unis, figure, pourtant, parmi les principaux points du programme proposé par Donald Trump, durant sa campagne.

« La prolongation pour 10 ans de l’AGOA découle d’une loi. D’autant plus que, ce programme entre dans une logique gagnant-gagnant », a ajouté l’ambassadeur Yamate. Le fait que la mainmise du camp républicain au sein du Sénat et de la Chambre des représentants américain se voit renforcer, ne motive, toutefois, pas l’optimisme. Des analystes internationaux avancent, en effet, que la configuration actuelle « facilitera la mise en œuvre des promesses de campagne du nouveau Président américain ».

D’autres observateurs avancent, toutefois, que la ligne véhiculée par Donald Trump ne fait pas l’unanimité au sein de sa famille politique, « cela devrait imposer des concessions de part et d’autres. La politique reprendra ses droits sur les divergences de campagne ». Dans son discours de victoire, à New-York, Donald Trump, a semblé avoir déjà troqué son costume de candidat avec celui de Président. Mettant, visiblement, de l’eau dans son vin, il a appelé à l’unité et la solidarité des américains.

Envers l’international, il lance : « Au monde, je dis que même si nous faisons passer les intérêts américains en premier, nous traiterons équitablement avec les autres pays ». Sur sa page facebook, un juriste malgache soutient : « (…) les institutions américaines ne seront-elles pas assez fortes pour contrecarrer les éventuelles dérives C’est d’ailleurs le sens même de l’État de droit et de la démocratie ». Cette élection, justement, pourrait torpiller la crédibilité de l’opinion américaine dans des domaines comme les droits de l’homme, ou encore, de démocratie et de pratique politique avec éthique et respect mutuel.

Le scrutin et son résultat se sont basés sur des préceptes ségrégationnistes, racistes, reniant l’égalité des genres, ou encore, l’intégration sociale et raciale. À cela s’ajoute une campagne que les médias mondiaux qualifient « d’outrage à la démocratie ». Le fait que les chefs d’État estampés de pratiques anti-démocratiques aient été parmi les premiers à faire part de leur satisfécit quant à l’élection de Donald Trump pourrait indiquer que, désormais, « les leçons », donnés par les États-Unis pourraient, être ouvertement contestés.

Sérénité et pragmatisme

Questionné sur sa réaction face à la victoire de Donald Trump, à la présidentielle américaine, hier, en marge du dialogue politique avec l’Union européenne, à la résidence de France, Ivandry, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a mis l’accent sur la sérénité et le pragmatisme. « Il est vrai que plusieurs choses ont été dits durant la campagne électorale. Personnellement, je pense qu’un changement de Président n’impliquera pas de grand changement dans la politique extérieure des États-Unis. Chaque chef d’État, peut, certes, avoir ses sensibilités mais, cela ne devrait pas avoir un grand impact sur la politique en matière de coopération internationale, notamment, vis-à-vis des pays africains », a-t-il déclaré. Concernant l’AGOA, le locataire de Mahazoarivo, a indiqué qu’« il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Attendons de voir ce qu’il en sera. Il y a déjà un accord sur l’AGOA, travaillons sur cette base et tâchons de profiter au mieux de cette opportunité ».

Garry Fabrice Ranaivoson