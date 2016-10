C’est une histoire digne d’un success story. Roland Ran ne croit pas aux aventures vécues par sa société.

Partie de rien, Vertiga est devenu au fil des ans, un grand nom des sociétés paysagistes à Madagascar, du moins pour Toamasina. « Au début, les connaissances nous appellent pour couper le gazon ou entretenir leur jardin. Nous ne disposions que de peu d’outils comme les sécateurs, pelles et brouettes à l’époque », se souvient-il encore.

La chance ou le hasard ont été au rendez-vous avec ce père de famille. L’arrivée d’un projet d’exploitation minière dans cette partie Est de Madagascar l’a propulsé sur le devant de la scène. La société Ambatovy lui a offert une grande opportunité, en signant un contrat avec Vertiga pour l’entretien d’un espace vert de la société minière. « Le déclic a commencé en 2008 lorsque nous avons eu ce fameux contrat entre les mains. Maintenant, nous employons une cinquantaine de personnes pour entretenir les 23 ha d’espaces verts du site d’Ambatovy, à Toa­masina », explique-t-il les larmes aux yeux.

Les formations s’en sont suivies. « Les normes, la sécurité au travail, la création et gestion d’une société, et bien d’autres encore figurent dans le programme de formation », a fait savoir le dirigeant de Vertiga.

équipements sophistiqués

Dans le site d’hébergement d’Ambatovy, les employés de Vertiga portent avec fierté les équipements de protection individuelle (EPI) à savoir le casque, les gants, lunettes et chaussures. Les sécateurs et pelles ont laissé la place aux tondeuses autoportées, débroussailleuses thermiques ou électriques. « Nous avons beaucoup appris avec ce projet minier. Dans la vie quotidienne, nous avons ignoré le port de ces EPI », soutient Fidelice Totolava, l’un des superviseurs de la société.

Vertiga n’est plus une petite société. Ces expériences avec Ambatovy lui ont permis de jouer dans la cour des grands. Dans la ville de Toamasina, la société de Roland Ran est devenue une référence en matière de travaux de paysagiste.

Lova Rafidiarisoa