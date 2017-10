La police économique d’Anosy a démantelé un réseau d’escrocs dans l’immobilier. Déférés, cinq resquilleurs ont été écroués à Antanimora.

Mis aux arrêts. Deux hommes et trois femmes, âgés entre 29 à 69 ans, suspectés dans une escroquerie en bande organisée, sont tombés dans le piège de la police économique d’Anosy, lundi, vers 9h 15, à Ankorondrano. Traduits devant le parquet, hier, tous les cinq ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antani­mora. Lors du coup de filet, des fausses cartes d’identité nationale (CIN), des documents fonciers falsifiés et un chèque en bois ont été saisis sur eux. « Un acquéreur de terrain a porté plainte à la police, samedi, lorsqu’il a vu un dossier foncier louche qu’ont présenté les filous. Dans la foulée, on a procédé à l’arrestation », a indiqué une source sécuritaire.

Les arnaqueurs se sont renseignés sur un terrain dont le propriétaire vit à l’étranger. Ils ont consulté un agent du Domaine pour se documenter sur la propriété. Ils ont alors commencé à confectionner une fausse CIN au nom du détenteur afin d’obtenir la situation juridique du terrain. « Ces arnaqueurs ont lancé des annonces de vente dans un journal pour prospecter ensuite des clients », a précisé une source proche de l’enquête. La victime souligne dans sa plainte que l’un des escrocs s’est dit bailleur du fief. L’enclos mesure trois ares quatre-vingt-cinq mètres carrés. Il aurait été liquidé à 70 millions d’ariary. « L’acheteur a déjà payé une partie du prix, valant 2 200 000 d’ariary en cash. Les deux parties se sont données rendez-vous pour le paiement total du reste, lundi », a appris un policier judiciaire. Mais les escrocs ont échoué.

Trois plaintes

Le vieil homme impliqué dans cette affaire a avoué pendant l’enquête que ses complices et lui ont failli plusieurs fois aller en prison pour des actes similaires. Trois plaintes différentes les visant ont été déposées à la police économique, d’après les informations recueillies. Le ministère de la Sécurité publique conseille à chaque individu d’être toujours prudent et de bien investiguer sur un dossier foncier avant de conclure un marché.

À la pelle, l’arnaque dans l’immobilier reprend actuellement de plus belle. Fixés sur leur sort, les cinq pirates ont été renvoyés derrière les barreaux, hier, après avoir comparu devant le parquet, hier.

Hajatiana Léonard