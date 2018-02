Des malfaiteurs se fondent dans les groupes spécialisés dans la vente de véhicules. Deux demoiselles ont été arrêtées et une Audi Q5 retrouvée.

Des escrocs et voleurs de véhicules embusqués sur facebook. Deux jeunes filles, dont l’une âgée de vingt-quatre ans, se sont faites coincer samedi par les limiers de la section 5 de la police criminelle. Les suspectes ont été arrêtées à Iavoloha avec une Audi Q5 qui venait d’être subtilisée la veille. Des fouilles effectuées à leur domicile ont dans la foulée permis à la police de mettre la main sur des grigris ainsi que des chèques frauduleux, avec lesquels le vendeur et propriétaire du véhicule utilitaire sport (SUV) volé, s’est fait rouler dans la farine. La Audi Q5 a été mise en vente par un groupe spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion. Se cachant derrière l’identité d’une jeune femme, les malfaiteurs ont appelé l’un des contacts téléphoniques que le propriétaire du SUV avait inscrit dans sa publication.

Jouant la carte de la patience et de l’indécision pour mieux prendre le vendeur dans leurs filets, les malfaiteurs ont pris le temps pour donner rendez-vous à celui-ci, seulement vendredi, au bout de quelques jours d’échanges d’informations, comme à la manière des vrais acheteurs.

Fuite

La transaction devait être alors conclue à Analakely. Après marchandage, le prix d’achat, initialement fixé à une centaine de millions d’ariary, a chuté jusqu’à quatre-vingt-quinze millions d’ariary. La transaction est en revanche tombée sur un os au moment du paiement. Alors que les deux jeunes femmes, insistaient pour un paiement par chèque, le

vendeur a refusé, craignant une provision insuffisante ou encore d’autres problèmes susceptibles de survenir.

Il a finalement concédé à encaisser le chèque à condition que la titulaire du compte à créditer l’accompagnât à la banque.

Alors qu’il arpentait les rues d’Analakely en direction de l’agence, celle qui devait se présenter avec lui devant la caisse s’était évanouie dans la nature. Tentant quand même de retirer les quatre-vingt-quinze millions d’ariary, il a été atterré que le chèque était en bois.

A son retour au parking, sa rutilante Audi Q5 avait disparu. Saisie de l’affaire, la brigade criminelle a lancé les recherches. Le coup de filet à Iavoloha s’ensuivait alors dès le lendemain.

Andry Manase