Des cartouches de différents calibres ont été retrouvées sur un suspect, mardi. Ces munitions allaient être écoulées dans une zone écumée par les dahalo.

Des munitions interceptées à Midongy du Sud. Des cartouches de différents calibres, se chiffrant à un total de 181, ont été retrouvées. Un suspect, résidant à Anta­nambao Farafangana a été arrêté. Cette prise a été réalisée, mardi, par des éléments de la brigade territoriale de Midongy du Sud, alors qu’ils effectuaient des contrôles sur l’axe routier conduisant à Vangaindrano.

Alors qu’ils procédaient à des examens de situation des personnes, ainsi qu’à des contrôles des papiers et des cargaisons des véhicules, un individu affichant des attitudes suspectes, a attiré l’attention des gendarmes. Méfiant, le suspect a pris les jambes à son cou lorsque les éléments de la police routière l’ont approché pour effectuer des fouilles physiques et inspecter le contenu d’une sacoche qu’il avait sur lui. Poursuivi par les gendarmes armés, qui l’ont sommé de s’arrêter, le quidam, alourdi par son sac n’a pas pu s’enfuir bien loin. Il a été très vite appréhendé.

Lors des fouilles, 126 munitions pour fusil de chasse de calibre 16 ont été retrouvées en sa possession, et 50 autres, de calibre 12. Parmi ce lot de munitions ont également été découvertes cinq cartouches pour pistolets automatiques, calibrées à 7,5 millimètres.

Plaque tournante

L’individu arrêté est soupçonné de vente d’armes aux dahalo qui écument les plaques tournantes de vols et de trafics de bovidés, à Befo­taka-Sud, Midongy du Sud, enfouies dans les zones limitrophes entre les régions Anosy et Atsimo Atsina­nana, où s’est retranché le tristement célèbre chef dahalo Remenabila. Les traces des troupeaux dérobés dans les régions Anosy, Androy et Ihorombe disparaissent le plus souvent dans ce triangle de chaîne de montagne, connu pour être le fief des bandits de grand-chemin les plus redoutés.

Selon les informations communiquées, le suspect aurait quitté Farafangana pour se rendre dans les brousses profondes, avant que son périple ne tourne-court.

L’individu arrêté est placé en garde à vue à la gendarmerie à Midongy du Sud. Les munitions découvertes sur lui y sont également saisies. Bien que soumis au feu roulant des questions par les enquêteurs, le suspect n’aurait pas en revanche révélé leur provenance.

