Pris en flagrant délit de vente d’arme, il a été arrêté par les policiers de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR) de la Police. Il est retenu pour enquête depuis hier soir, au commissariat central de Tsaralalàna.

Tel est pris qui croyait prendre. Hier, un gendarme garde du corps d’un sénateur, a été pris en flagrant délit de vente de son arme de service à un particulier. Il avait deux armes de poing sur lui, mais il a gardé la deuxième pour effectuer son service.

Des informations reçues par l’Unité d’Intervention Rapide (UIR) auprès du commissariat central de Tsaralalàna, avaient permis de suivre à la trace les agissements du quidam, hier, toute la journée. Il n’a été cependant, pris sur le fait que dans le courant de l’après midi, en train de négocier son arme à un individu.

L’homme arrêté est un gendarme de première classe de son état. Selon des sources auprès du commandement de la gendarmerie du Toby Ratsimandrava, les principaux responsables du camp étaient tous abasourdis en entendant la nouvelle du délit. D’autant plus qu’ils étaient en réunion pour préparer l’élaboration d’un plan contre l’insécurité en général.

« Nous ne protégeons pas tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, commettent des actes répréhensibles pour ternir le corps de la gendarmerie, et nous sommes prêts à donner les informations nécessaires à la Justice pour les envoyer en prison, s’ils s’avère qu’ils sont coupables. Pour que cela puisse servir de leçon à celui qui serait tenté d’agir dans ce sens », selon une source auprès d’un haut responsable de la gendarmerie. En plus des peines encourues par le fautif, il pourrait être renvoyé du corps de la gendarmerie.

L’homme est, depuis hier soir, aux mains des policiers de la Sureté Urbaine de Tananarive (SUT), pour la poursuite de l’enquête.

Pour rappel, pas plus tard que vendredi dernier, un gendarme a été impliqué dans le vol d’un car Mercedes Sprinter, et voilà qu’un autre gendarme est soupçonné de vente d’arme.

Ranaivoson Faniry.