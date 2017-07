Outre la participation à une conférence sur les infrastructures, des investis­seurs japonais viennent pour décrocher des contrats de partenariat.

Plus d’une trentaine d’entreprises nippones sont attendues dans la Grande île dans les prochains jours. Ces investisseurs ne viennent pas pour jouer le rôle de simples participants à la conférence sur les infrastructures de haute qualité, prévue se tenir lundi à Ivato. Ils viennent à la chasse aux contrats de partenariat avec le secteur public et/ou privé malgache. Les différents chantiers annoncés par le régime se font entendre jusqu’en Extrême Orient. Les entreprises japonaises ne veulent pas laisser passer ces opportunités.

« Le secteur privé japonais s’intéresse davantage à la Grande île comme terre d’opportunités », a laissé à entendre Ichiro Ogasawara, ambassadeur du Japon à Madagascar, hier à Ivandry. Ces entreprises s’intéressent fortement à partager leur technologie, dont la qualité est mondialement réputée, avec des partenaires malgaches dans le domaine de l’infrastructure, et même au-delà. Parmi les chantiers en vue figure, par exemple, l’extension du Port de Toamasina financée par le gouvernement nippon, à travers

l’agence de coopération internationale du Japon (Jica).

Renforcement

À part les membres du secteur privé, une mission du gouvernement japonais les accompagne dans cette aventure sur le sol malgache. Le ministre délégué auprès du ministère japonais du Territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) Shinsuke Suematsu sera à la tête de cette délégation.

La semaine qui s’annonce promet d’être riche en évènements dans les relations bilatérales. La mise en place hier de l’association économique Madagascar Japon (Aemaja), la participation des entreprises malgaches à la deuxième édition de Japan Africa Business Forum organisée à Tokyo les 25 et 26 juillet, ainsi que la tenue de cette « conférence sur les

infrastructures de haute qualité » le 24 juillet ne font qu’accélérer ces liens de coopération. Une mission du gouvernement japonais effectuera une visite de travail à Madagascar du 22 au 25 juillet 2017.

Dans la Grande île, les produits japonais sont bien adoptés par les consommateurs, comme le prouvent la présence des automobiles japonaises sur les routes malgaches, les consoles de jeux Playstation et les baladeurs de Sony, les produits électroménagers. Par ailleurs, à part le nickel, des produits « vita malagasy » sont visibles sur le marché japonais, notamment le chocolat, les huiles essentielles, les produits artisanaux. En 2015, les exportations de la Grande île vers le Japon se sont élevées à 17 milliards

de yen, soit environ 150 mil­lions d’euros. Par contre, les exportations du Japon vers Madagascar ne sont que de l’ordre de 1.8 mil­liards de Yen, soit 16 millions d’euros, selon l’ambassade du Japon.

Lova Rafidiarisoa