Les violences ont repris hier, à Vangaindrano. Une exigence de vindicte par la population locale qui met à nouveau rudement à l’épreuve l’État de droit et l’autorité de l’État.

Éraflés. Avec les évènements de Vangaindrano, l’autorité de l’État, mais surtout, l’État de droit sont une nouvelle fois écorchés. En exigeant la vindicte populaire pour un jeune homme de 25 ans présumé coupable de l’assassinat d’une lycéenne de 19 ans, ainsi que deux de ses co-accusés, les habitants de cette ville sise dans la région Atsimo Atsi­nanana cherchent délibérément à passer outre les lois en vigueur.

Pour parvenir à leur fin, les résidents de « douze communes » environnantes de Van­gaindrano, selon des sources locales, sont allés jusqu’à défier la représentation étatique locale et sommer les gendarmes de remettre l’accusé à la foule enragée qui assiégeait la caserne des bérets noirs. Après que les négociations entre les autorités étatiques et les représentants des habitants com­posés de notables traditionnels aient échoué lundi, la situation s’est envenimée hier.

Il a fallu pour les éléments locaux et ceux de la Force d’intervention de la gendarmerie nationale (FIGN), dépêchés en renfort faire parler la poudre par des tirs en l’air et les gaz lacrymogènes pour dissuader la foule en colère de forcer la caserne. La frustration des centaines « d’émeutiers » surtout, selon les forces de l’ordre, a pourtant embrasé plusieurs habitations de la ville de Farafangana.

Étant donné qu’ils se sont sortis sans trop d’encombre d’une situation qui semblait délétère hier, il semble que « les mesures dissuasives », décidées par le commandement et communiqué en conseil du gouvernement la semaine dernière, aient fait leurs preuves.

« Dina »

Seulement, si la vindicte populaire a été évitée, le sentiment que leur revendication est légitime, en toute vraisemblance, domine chez la population locale.

Une légitimité qui les motive à renier les lois, pourtant martelées par les autorités durant les négociations. Des échos des faits indiquent que la lycéenne « assassinée » résidait dans la commune rurale de Loapary, sise à une quinzaine de kilomètres de Vangaindrano. Ce sont les habitants de cette localité qui ont été les premiers à revendiquer la vindicte populaire comme sort réservé aux trois « présumés assassins ».

Le ralliement de plus d’une dizaine de résidents d’autres communes rurales environnantes à la cause des habitants de Loapary s’expliquerait par l’exigence du « dina menavozona ». Ce pacte villageois prévoit, entre au­tres, que « les auteurs de meurtre doivent payer de leur vie leur crime ».

Dans un communiqué publié en novembre dernier, pour dénoncer la prolifération des vindictes populaires, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) avait énuméré parmi les causes de ce fléau, « la perte de confiance de la population envers les institutions étatiques, et particulièrement la Justice et les forces de l’ordre », mais aussi, « les dina non homologués qui permettent la mise à mort des présumés coupables ». Les évènements de Vangaindrano semblent être révélateurs de ces affirmations.

Ils indiquent également que l’usage de la force permet certes de disperser une foule en colère et les dissuader de passer à l’action, mais ne permet pas de les amener à convaincre de l’impératif de respecter les lois.

Garry Fabrice Ranaivoson