Insaisissable depuis des années, Revato, le chef dahalo tant redouté, a été abattu par des forces mixtes. Il a semé la terreur depuis trois décennies.

Fin de plusieurs décennies de tyrannie. L’insaisissable chef des dahalo, Revato a été abattu jeudi dans les fins fonds de la brousse de Ranotsara Befotaka. Ce caïd du grand Sud, qui a laissé ses empreintes dans l’exécution d’éléments de forces de l’ordre et les vols massif de bovidés en masse, est tombé avec trois de ses comparses sous les balles des gendarmes du poste avancé de Ranotsara, appuyés par des hommes de la compagnie militaire de Manakara ainsi que le fokonolona.

« Une dizaine de gendarmes abattus figure sur le tableau de chasse de Revato et de la horde de voleurs de bétail dont il est à la tête. Il était parmi les chefs dahalo les plus sanguinaires », lance le capitaine Fanevarison Onimihary, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Taolagnaro.

Sur le pied de guerre, le capitaine Faneva et ses hommes ont traqué Revato depuis près de quatre ans mais le fugitif parvenait à chaque fois à se glisser à travers les mailles des filets. Soit en s’engouffrant dans les montagnes labyrinthiques de l’Andriry, soit en désertant certains lieux de sévices, à l’instar de Tsivory, Mahaly… où la gendarmerie ainsi que près quatre mille milices de l’auto-défense villageois l’attendent de pied ferme sous la houlette du capitaine Faneva.

Complot

Ayant fait parler de lui par son fusil d’assaut de la manufacture Saint-Etienne 1936, Revato opérait dans les régions Atsimo Antsina­nana, Anosy, et Ihorombe. Il écumait surtout les réservoirs de bovidés des districts de Betroka, Iakora, Befotaka, en passant par la commune d’Isoanala.

« Revato était un mercenaire très redouté. Les pertes sont souvent énormes à chaque fois qu’il participe à une attaque. Des mesures ont été préconisées dans les compagnies relevant de la compétence du groupement de la gendarmerie de l’Anosy pour le mettre hors d’état de nuire mais il a entretemps changé de zones pour se terrer dans les points frontaliers », indique, pour sa part, le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison.

Agé d’une cinquantaine d’années, Revato est originaire de Ranotsara.Traqué récemment du côté de Dabaria par des gendarmes, avec des milices en éclaireurs, il a réussi à leur glisser entre les doigts en se terrant dans les champs lorsque les hommes venus le coincer ont débarqué.

D’autres informations révèlent que c’était un complot fomenté par des personnes de son entourage ayant collaboré avec les forces de l’ordre qui a abrégé son périple criminel.

La compagnie de la gendarmerie à Vangaindrano indique que le rapport décrivant les circonstances exactes de la mort de Revato n’est pas encore communiqué, en raison de l’enclavement.

Seth Andriamarohasina