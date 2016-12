Samy notanana am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny tovolahy roa 17 taona sy 19 taona, rehefa avy nandalo teo anoloan’ny mpitsara avo amin’ny Fampanoavana, omaly. Teny Soamanandrariny izy ireo no tra-tehaka ny talata lasa teo, tokony ho tamin’ny telo ora maraina. Avy namaky toeram-pikarakarana endrika amam-bika teny Ankadindramamy izy ireo, ny alina io. Zandary mpanao fisafoana amin’ny alina teny amin’iny faritra iny kosa no nahita azy ireo niloloha seza nifatotra sy fitaovana maro samihafa. Niezaka nandositra nanavotr’aina ihany izy ireo saingy tratra ihany ny niafarany. Tamin’ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarana an’

ilay toerana novakian’izy ireo teny Ankadindramamy. Nampandrenesina taorian’izay ny tompon’io toeram-pikarakarana bika aman’endrika io ka natolotra azy ireo entana voaroba.

«Mbola hita teny amin’ireo tovolahy ireo ny fitaovana noentiny manao ny asa ratsiny. Tombanana ho efa mpamaky trano izy reo satria mbola nahatrarana fanalahidy maromaro sy fitaovana hafa », hoy ny zandary eny Ambohimangakely.

Nantenaina Njanahary