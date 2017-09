Un projet visant un meilleur rendement agricole a démarré dans la commune d’Andranomanelatra. Un plan sera élaboré pour servir de référence et d’indicateur aux paysans.

Améliorer la production agricole et guider les paysans dans la bonne pratique agricole. C’est l’objectif de la caravane de la fertilité du sol qui vient d’être lancée dans la région Vakinankaratra. Elle regroupe des techniciens et des ingénieurs spécialisés dans la fertilité du sol, qui accompagnent le laboratoire mobile équipé de tous les équipements nécessaires. Ils sont issus du Centre national de la recherche appliquée au développement rural (Fofifa) et les agents de la direction régionale de l’agriculture et de l’élevage.

La caravane, fruit de la coopération entre l’Office chérifien des phosphates et le ministère auprès de la présidence chargé de l’Agriculture et de l’élevage, fera le tour de la région pour analyser la fertilité du sol de chaque district et chaque commune concernés. Il a commencé sa mission dans la commune rurale d’Andrano­manelatra, le mercredi 27 septembre, et a ouvert son activité sur la sensibilisation des paysans du fokontany de Soamahavoky.

Référence

Conscients de l’importance de la connaissance de l’état du sol, quelques paysans de ce fokontany ont tout de suite accepté de faire analyser leur sol, et ont eu le résultat quelques heures plus tard. « Ce résultat servira ensuite servir de référence et d’indicateur pour les paysans, concernant le type d’engrais qu’ils doivent utiliser et surtout le type d’agriculture à pratiquer » explique Aimé Lala Razafinjara, directeur général du Fofifa.

L’équipe compte effectuer le tour du Vakinan­karatra en un mois avant de rejoindre l’Alaotra Mangoro. Elle compte y analyser une zone pilote de 100 000 ha d’ici la fin de l’année. Par la suite, la caravane passera dans d’autres régions pour réaliser une carte de fertilité du sol qui servira de référence pour les acteurs agricoles.

Angola Ny Avo