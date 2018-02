La Primature s’intéresse au développement rural durable. Un groupe de travail allant dans ce sens vient d’être mis en place pour Vakinankaratra.

Dans l’objectif d’améliorer les activités de développement rural, le secrétariat technique pour le pilotage, la coordination et l’appui au développement rural durable (ST-PADR) auprès de la Primature a décidé de déconcentrer son activité. La première réalisation de ce projet vient d’être effectuée au sein de la région Vakinankaratra.

Dans cette optique, le Groupement de travail pour le développement rural durable, ou GTDRD, a été mis en place. Les quatre membres du bureau permanent travailleront en collaboration avec six collèges composés par des élus, des autorités représentant l’État ainsi que des acteurs directs des collèges respectifs, au cours de leurs trois années de mandat. Le GTDRD est donc responsable de la coordination et de la facilitation de toutes les actions et activités ayant trait au développement rural.

« Il assure ainsi le déroulement et le fonctionnement de la mise en œuvre des stratégies de développement correspondant et répondant aux besoins et attentes des cibles», explique Mbolatahiana Raharijaona.

Nouvelle ère

Ce responsable au sein du ST-PADR ajoute que ce groupe assure également le suivi de la réalisation des stratégies et des plans d’actions.

Ce dernier est venu spécialement à Antsirabe, avec son équipe, pour apporter des éclaircissements et des précisions sur les activités de ce groupe de travail.

Tous les acteurs et les cinquante membres issus des six collèges ont assisté à la première assemblée générale. À cette occasion, ils ont montré une unanimité quant à leur intérêt pour ce groupe de travail, en expliquant leurs visions de nouvelle ère pour le développement rural.

Angola Ny Avo