Des missionnaires de la JICA ont terminé leur séjour de deux ans dans la région. Ce dernier contingent en compte vingt cinq.

Ayant débuté leur mission de volontariat au mois d’aout 2015, la mission de trois volontaires japonais touche à sa fin. Ils ont respectivement travaillé dans la circonscription scolaire d’Antanifotsy, au Centre de lecture et d’animation culturelle (Clac) de Betafo et avec l’organisation non gouvernementale de Tsinjoanjara à Antsirabe.

Axés sur l’éducation et le développement communautaire, leur action a apporté beaucoup de changement dans leurs lieux d’affectation. « Le nouveau matériel d’éducation physique et sportive créé à partir de matières existantes, la formation donnée aux responsables et l’adaptation de nouvelles techniques à la préparation des cours ont motivé les élèves et les responsables », explique Tsubassa Ohira, volontaire japonaise dans la circonscription scolaire d’Antanifotsy et dans le collège d’enseignement général d’Ambohimandroso.

De son côté, Shirakata Kota a fait de son mieux dans la sensibilisation et l’animation des gens à fréquenter le Clac de Betafo. Grâce à sa présence effective dans ce centre durant ces deux années, l’effectif des membres est passé de 300 en 2015 à 1 450 à l’heure actuelle.

Adaptation

L’Agence japonaise pour la coopération internationale, Jica, se charge depuis 2002 de l’envoi dans la Grande île, de volontaires japonais, pour travailler au développement des communautés où ils sont intégrés. Une centaine de jeunes Japonais ont accompli leur mission à Madagascar. Aujourd’hui, ils sont au nombre de vingt cinq dont onze travaillent dans les domaines de l’éducation, la santé et le développement communautaire dans la région Vakinankaratra.

En général, le programme des volontaires vise le développement social et économique à travers les efforts ancrés dans les communautés où ils s’installent pendant deux ans. Outre l’éducation physique, l’animation des jeunes et le domaine de l’agriculture, la participation à différentes actions sociales, en particulier le suivi de la santé de la mère et l’enfant ainsi que la formation en coupe et couture font également partie de leur action dans la région.

Afin d’atteindre l’objectif, les volontaires de la Jica, qui sont qualifiés techniquement dans plusieurs domaines, s’adaptent à la vie quotidienne locale. Et ils essayent en même temps de favoriser les échanges culturels entre les deux pays.

Angola Ny Avo