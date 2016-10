Tous les enfants de 9 à 59 mois doivent recevoir des doses de vaccin anti-rougeole, durant la semaine de la santé de la mère et de l’enfant (SSME).

Plus de 700 000 enfants non vaccinés et enfants vaccinés mais non protégés de la rougeole, entre 2013 et 2015, à cause de l’instabilité de la couverture vaccinale anti-rougeole (VAR). Cette statistique de la direction du Programme élargi de vaccination (DPEV) signale que plusieurs enfants sont exposés à la rougeole qui, en cas de complication, peut être mortelle. Par rapport aux données de 2010 à 2013, ce chiffre a explosé. À l’époque, le service de la vaccination évalue à 300 000, les enfants non vaccinés contre la rougeole. C’est dans ce contexte que le ministère de la Santé publique et ses partenaires, dont l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), introduit la vaccination anti-rougeole à la Semaine de la Santé de la mère et de l’enfant, les 17, 18, 19, 20 et 21 octobre.

Difficultés

Récemment, quelques cas d’enfants touchés par cette maladie ont été répertoriés dans la ville d’Anta­nanarivo, selon le rapport du Dr Célestin Rakoton­drazaka, coordonnateur national de la SSME et la vaccination anti-rougeole. « Ces cas confirment que la maladie n’est pas encore éliminée à Madagascar, malgré les campagnes de vaccination triennale. Nous sommes certains que ces quelques cas ne reflètent pas la réalité. D’autres non notifiés se produisent sûrement dans les milieux ruraux », explique ce médecin. Alors qu’un cas confirmé présente déjà une grande menace pour les autres enfants, étant donné que la maladie est très contagieuse.

Se présentant avec des symptômes comme la fièvre, les éruptions cutanées, la rougeole ne peut être confirmée qu’après une analyse établie au sein de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). Mais à Madagascar, le système de surveillance épidémiologique des Maladies Évitables par la Vaccination affiche une faible performance. Ce qui rend encore difficile l’élimination de la rougeole.

Pendant cette campagne, tous les enfants de 9 à 59 mois doivent bénéficier de la VAR. Un mois après, les enfants de 9 à 11 mois ayant eu leur première dose pendant cette cam­pagne, recevront leur deuxième dose.

