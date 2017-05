Après deux ans et demi de fermeture, l’usine va revoir le jour. Le redressement a commencé.

Promesse tenue. Chabani Nourdine, ministre de l’Indus­trie et du développement du secteur privé (MIDSP) a annoncé depuis septembre dernier que l’usine de sucrerie de Siranala ou sucrerie d’Ana­la­iva, reprise en location gérance par SUCOMA, (sucrerie de Complant de Mada­gascar) en 1997, va rouvrir ses portes. Il a personnellement rencontré le Président directeur général de Complant, Gu Haitao en Chine, il y a deux mois, où il a été question de reprendre les activités de l’usine.

Fermée depuis 2014 pour, notamment, des conflits d’intérêts entre les administrateurs chinois et les employés, à l’issue desquels des décès et des pillages ont été déplorés, l’usine est restée dans un état de délabrement total.

Engagement

Des tentatives de vol et de pillage ont continué sur le site. « La reprise des activités commencera par la relance de la plantation de cannes à sucre », a déclaré Chabani Nourdine après cette rencontre en avril. Pour l’heure, seize experts chinois sont dans le pays afin de mener des évaluations techniques sur le site pour la reprise effective des activités. « Ces Chinois travailleront étroitement avec des techniciens malgaches », indique le ministère dans un communiqué, car il ne faut pas oublier, en effet, que la sucrerie reste la propriété de l’État, mais est louée par la SUCOMA.

L’équipe du MIDSP conduite par le ministre Chabani Nourdine a annoncé officiellement, vendredi dernier à Morondava, la mission prochaine de ces experts techniques sur le site. Des rencontres ont eu lieu avec les responsables locaux afin de sécuriser les travaux d’évaluation. « Le développement économique est l’affaire de tous, et chacun est appelé à prendre ses responsabilités. Ce sont les conditionnalités du redémarrage de cette usine », a souligné le ministre. La rencontre avec la population d’Analaiva, où est situé le site a été marquée par des engagements collectifs de soutien au redémarrage du projet. L’enga­gement chinois a été confirmé par le directeur général de SUCOMA à Madagascar, Wang, qui a témoigné sa volonté de collaborer avec la population locale. La production annuelle de SUCOMA est évaluée à 15700 tonnes. L’usine emploie quelque sept cents employés permanents et deux mille saisonniers. Elle produisait aussi de l’alcool, 16000 hectolitres pour la campagne 2013-2014.

Mirana Ihariliva