Encore plus d’efforts à faire. De retour de l’US-Africa Business forum 2016, la deuxième édition de la rencontre des entrepreneurs africains avec leurs homologues américains co-organisée par Bloomberg

et le département du Commerce, Zouzar Bouka, président du groupe Vima, a indiqué que la stabilité politique et la bonne gouvernance restent les principales préoccupations des investisseurs américains quand ils posent des

questions sur la Grande île. « La première question qu’ils m’ont posée porte sur la stabilité politique du pays », a souligné, hier, le Chairman de Vima au cours d’une conférence de presse dans ses bureaux à Ankorondrano.

Le respect des règles démocratiques n’est pourtant pas la seule condition exigée par les investisseurs quand ils souhaitent investir dans un pays. « Ils souhaitent également un cadre légal parfait, un système où

la corruption n’a pas sa place, et un environnement macroéconomique attractif », a-t-il poursuivi. Des conditions qui ne sont pas encore tout à fait réunies bien que à entendre Zouzar Bouka, les investisseurs se soient

montrés « enthousiastes que le pays ait aujourd’hui un président élu ».

Intérêts

Racontant son expérience, le Chairman de Vima semble regretter qu’il y ait eu « beaucoup de problèmes pour faire appliquer les règles du contrat » entre la Jirama, la société de distribution d’eau et d’électricité, et Symbion Power, l’entreprise américaine qui, en partenariat avec Vima, a obtenu la concession de la centrale thermique de Mandroseza. Il a ainsi fallu « un an pour réaliser et mettre en place toutes les conditions du contrat », et « beaucoup de travail de la part du partenaire local pour convaincre l’investisseur de rester », et de ne pas abandonner l’investissement.

À en croire Zouzar Bouka, les investisseurs américains ont manifesté de l’intérêt pour placer leur argent à Madagascar. Il ne tient donc qu’à Madagascar de les attirer et de faire en sorte que les investissements directs étrangers soient pérennes. Son groupe, souligne-t-il « est en pleines discussions avec de nombreuses sociétés pour d’éventuels partenariats similaires à celui qu’il a déjà aujourd’hui avec Symbion Power ». Il a d’ailleurs rappelé qu’avec Symbion Power, tout a commencé au cours de l’un des nombreux dîners organisés dans le cadre de l’édition 2014 de l’US Africa business forum.

Participer à des événements comme l’US Africa business forum est, pour les entrepreneurs malgaches une opportunité de réseautage importante. « Au-delà des conditions politiques et économiques, la Grande île doit aussi se rendre visible », a conclu Zouzar Bouka.

Cette année, ils étaient deux à avoir représenté Mada­gascar au forum qui s’est déroulé à New York le 21 septembre.

Bodo Voahangy