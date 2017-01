Le torchon brûle, une fois de plus, entre la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) et le ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). La conception du plan d’urbanisme directeur (PUDi), dans le cadre du projet TATOM (Tananarivo-Toamasina -Madagascar), financé par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), départage les deux institutions.

Dans un communiqué envoyé par la CUA, hier, dans le cadre de la réunion de lancement du projet, il a été cité que la CUA a l’impression que l’Etat central l’exclut du projet. « Nous avons déjà le plan directeur de 2004 qui peut bien être consulté comme base dans la conception du PUDi. L’Etat central ne veut rien savoir de ce plan directeur. Dans ce sens, c’est l’Etat qui va gouverner la commune urbaine d’Antananarivo », indique le communiqué.

Et la direction de l’urbanisme et du développement (DUD) soutient que la CUA n’a même pas été consulté pour la conception de ce PUDi. « Aucun technicien de la CUA ne figure dans la liste des membres de concepteurs de ce PUDi, on ne sera peut-être consulté que pour la restitution, alors que, normalement, nous sommes l’initiateur du projet », déplore le directeur de la DUD.

Des explications « non fondées », selon le directeur général de l’Aménagement du territoire du M2PATE, Gérard Andriamanohisoa. « Nous nous étonnons pourquoi « neny », était absente ce jour (ndlr : hier) et n’a envoyé que son représentant, alors que la CUA est le président du groupement d’urbanisme. C’est un manque de respect, envers les 36 autres communes qui l’ont élue. Ses techniciens étaient présents et ont participé à la discussion, comme les autres. Pourquoi devrions-nous faire un traitement de faveur à la CUA ?», s’interroge Gérard Andriamanohisoa, qui n’a pas hésité à pointer du doigt la CUA sur la décision de cette dernière à ruiner les « zones boisées » à Antaninarenina, par un projet de construction. Le projet TATOM n’est qu’à son début. La conception du PUDi se fera en 2 ans.

Miangaly Ralitera