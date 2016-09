La capacité d’accueil à l’université d’Antananarivo reste inchangée malgré la hausse des nouveaux bacheliers. Ces derniers devront se contenter des privées.

Places limitées. Pas plus de dix mille nouveaux bacheliers auront la chance de poursuivre leurs études à l’université d’Antananarivo pour l’année universitaire 2016-2017. Alors que le nombre de nouveaux diplômés a augmenté aux environs de 10% dans tout Madagascar. Toamasina a, par exemple, a affiché un taux de réussite de 39,4%, une hausse de 14% par rapport à l’année dernière. La délibération s’est tenue hier. Des dizaines de milliers de bacheliers ne pourront pas alors accéder aux universités publiques.

Dans l’ex-province d’Antananarivo, trente six mille quatre cent cinquante trois ont obtenu ce diplôme cette année et la majorité espère continuer leurs études dans les universités publiques. Les nouveaux bacheliers des cinq autres provinces entreront sûrement en lice pour être admis dans cette université publique. « On ne peut pas faire mieux car il n’y a pas de nouvelles infrastructures », a souligné Panja Ramanoelina, président de l’université d’Antananarivo, lors d’une conférence de presse sur le salon de l’étude à l’université d’Antananarivo, hier.

La problématique de la capacité d’accueil réside même dans les cinq autres universités publiques. Ces dernières ne possèdent pas de plus tous les cursus de l’enseignement supérieur.

Université annexe

Le ministère de l’Ensei­gne­ment supérieur et de la recherche scientifique a déjà fait des efforts en ouvrant des universités publiques annexes, dans quelques endroits, comme à Soavi­nandriana Itasy, Antsirabe. Mais c’est une goutte d’eau dans l’océan. Un responsable de l’université rappelle à l’État l’importance d’étendre la capacité d’accueil des universités publiques. Et ce, pour assurer que les jeunes puissent poursuivre les études. Ce n’est pas tout le monde qui possède les moyens d’étudier dans les universités privées, dont les frais d’étude annuels coûtent des millions d’ariary. Et leur crédibilité est souvent source de soupçon.

L’année universitaire 2016-2017 débutera vers la fin de l’année pour Antana­narivo. Pour l’École supérieure des sciences et de l’agronomie, par exemple, les concours se tiendront les 16 et 17 novembre. Pour la faculté de Droit, économie, gestion et sociologie, ils se tiendront en décembre. Ces dates ne sont pas encore communiquées officiellement. Elles seront détaillées lors du salon de l’étude supérieure qui se tiendra le 7 au 9 septembre, à Ankatso.

Miangaly Ralitera