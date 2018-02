Après le meurtre d’un présumé voleur par un étudiant, des enseignants sont menacés de mort en pleine période d’examen. L’université est sous surveillance policière.

L’université d’Andrainjato Fianarantsoa sous surveillance policière. Des éléments du commissariat d’Idanda assurent la sécurité des enseignants ainsi que des étudiants après qu’une lettre de menace de mort a été retrouvée entre quatre bâtiments, dans la

soirée de lundi. Bien que la lettre soit anonyme, elle n’a pas laissé insensibles les responsables de l’université. D’emblée, le Président a alerté la police qui, dans la soirée même, a mobilisé des éléments armés. Cette inquiétude saisit l’université deux jours après le meurtre d’un vieil homme, appréhendé pour vol dans le campus, où un étudiant sanguinaire l’a achevé en écrasant son crâne avec un bloc de pierre.

Après avoir commis le crime, le jeune meurtrier n’a pas attendu pour déserter les environs et s’évanouir dans la nature. Entre-temps, des vidéos ainsi que des photos de l’acte criminel ont suscité l’émoi et la colère sur Facebook. Des informations recueillies auprès de l’université de Fianarantsoa révèlent que la deuxième session des examens bat actuellement son plein au sein des départements. La thèse selon laquelle la lettre de menace est une diversion visant à perturber la tenue des examens ou à brouiller les pistes du fugitif est privilégiée par la police. D’ailleurs, la famille du septuagénaire tué n’a pas porté plainte.

Les enquêteurs travaillent, d’une part, sur l’homicide, et, d’autre part, sur cette lettre bien qu’aucun lien direct ne soit pas encore établi entre les deux affaires.

Avis de recherche

Pour l’exécution sommaire impliquant un étudiant, c’est le parquet près du tribunal de première instance de Fianarantsoa qui a saisi la police judiciaire. Pour leur investigation, les enquêteurs du commissariat d’Idanda ont demandé l’accès au campus dans la matinée de lundi afin de respecter la franchise universitaire. Ayant obtenu l’autorisation dans l’après-midi, ils s’y sont rendus dès le lendemain pour procéder à des fouilles ainsi qu’à des auditions. Des étudiants ainsi que des enseignants ont été entendus. Leurs déclarations ont permis de recueillir des informations sur l’auteur du meurtre, qui n’est autre qu’un étudiant en deuxième année de Droit.

Un avis de recherche a été lancé contre ce jeune homme de vingt-quatre ans, originaire d’Antalaha, répondant au nom de Stéphan Jao Marinjara. Depuis qu’il a ôté la vie du voleur présumé, il n’a plus donné signe de vie à l’université, au point de manquer à l’appel pendant les examens. Ayant pris la fuite à la hâte, il n’a emporté que l’essentiel et a abandonné des affaires dans son box au bâtiment D de la cité universitaire d’Andrainjato Fiana­rantsoa, sa dernière adresse connue.

Seth Andriamarohasina