L’inscription pour les concours et les tests d’accès à l’université d’Antananarivo est déjà lancée. Pour l’École supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA), l’inscription a été ouverte le 9 septembre et se termine le 11 novembre. Les concours pour l’ESSA se tiendront

les 16 et 17 novembre.

L’École Normale supérieure (ENS) a commencé à recevoir des dossiers de candidature depuis le 12 septembre. Les intéressés auront jusqu’au 18 no­vembre pour préparer leur dossier. Les dates de concours pour l’ENS auront lieu les 29 et 30 novembre.

La faculté de Droit, de l’Économie, de la Gestion et de la Sociologie (DEGS) et celle des Lettres et des sciences humaines (FLSH) ouvriront leur inscription le 19 septembre. Si la faculté de DEGS donnera à ses postulants jusqu’au 10 décem­bre pour déposer leur dossier de candidature, la faculté de la FLSH fermera ses portes le 24 novembre. Les tests d’accès pour la faculté de DEGS seront organisés les 14, 15 et 16 décembre, tandis que pour la FLSH, il aura lieu le 6 décembre.

